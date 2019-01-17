Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу

Учительница биологии из школы №93 города Тольятти Самарской области рассказала в эфире телеканала "РЕН ТВ", почему ударила пятиклассницу по лицу во время урока. По словам педагога, ребенок ее провоцировал.

- Ребенок просто провоцировал учителя для того, чтобы вывести его из себя. Я понимаю, что учитель не вправе этого делать. Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков она постоянно отвлекалась, разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя. Но я полагаю, что все равно педагог должен оставаться педагогом, - признала женщина.

Напомним, видеозапись, на которой видно, как преподаватель бьет школьницу рукой по лицу, появилась в интернете накануне. Учительница была отстранена от работы, а Cледственный комитет начал проверку по факту инцидента.