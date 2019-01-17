Судьбой самого большого "замороженного" долгостроя в Кузбассе - Крапивинского гидроузла - впервые за много лет озаботились местные власти. Будет объект незавершенного строительства восстановлен или ликвидирован? Чтобы наконец ответить на этот вопрос, в регионе еще осенью 2018-го была создана рабочая группа в составе опытных специалистов, экологов и представителей областной администрации.

Напомним: гидротехническое сооружение (и рядом - поселок гидростроителей Зеленогорский) начали строить в 1975 году. Оно было спроектировано специально для улучшения качества водоснабжения и состояния реки Томи. Стройку, в которой в общей сложности участвовало около четырех тысяч человек, начинали с нуля. За четырнадцать лет, по данным Крапивинского филиала ФГУ "ВерхнеОбьрегионводхоз", на плотину ушло 330 тысяч кубометров бетона. Параллельно с гидроузлом предполагалось возвести очистные сооружения (более восьмидесяти объектов) в верховьях Томи, чтобы создать запас чистой воды, которой можно было бы разбавить речную воду в случае наступления экологической катастрофы из-за сброса промышленных стоков.

К слову, как раз в конце 1970-х проект получил госпремию как первая модель экологического проектирования с рекультивацией земель, созданием заповедника и рыбопитомника. Однако в 1989-м, когда узел был уже практически готов к пуску, вдруг оказалось, что ни одно из взятых обязательств регион не выполнил. И это стало главным аргументом в пользу остановки стройки до проведения независимой экологической экспертизы.

Тогда, на волне шахтерских забастовок, в Зеленогорский потянулись пикетчики с палатками и протестными лозунгами. И в первых рядах - Юрий Казнин, автор научно-гигиенического обоснования переброски части стока рек Томи и Ини для оздоровления санитарно-гигиенической обстановки бассейна последней. В проекте гидроузла есть написанный им раздел о влиянии низкого качества воды на детскую смертность в Кузбассе. Однако уже через пять лет автор, защитивший кандидатскую диссертацию на эту тему и ставший депутатом Европарламента, выступил резко против строительства.

Сегодня остатки гидротехнических сооружений (включая плотину, аварийно-эксплуатационный водосброс и здание ГЭС с водосбойником) - прибежище рыбаков, дайверов, руферов, любителей селфи и охотников за металлической арматурой. Консервация гидроузла фактически осталась незавершенной, поэтому и денег на охрану не выделили. Надолго ли это подвешенное состояние? Доктор биологических наук, член Общественной палаты Кемеровской области Андрей Куприянов уверен, что нужно ставить вопрос не о строительстве, а о ликвидации объекта, представляющего угрозу для окружающей среды и людей. Такое заключение еще в 1993 году вынесла государственная экспертиза, и в проведении дополнительных исследований нет необходимости. Тем более - в угольном регионе.

- Возобновление строительства Крапивинского гидроузла нецелесообразно, - утверждает директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак. - Маломощная ГЭС действительно проектировалась как буферная, в целях улучшения качества воды в Томи. И попутно маломощная ГЭС должна была вырабатывать электроэнергию. Но для Кузбасса такой объем (не более трехсот мегаватт) никакой роли не играет. К тому же восстановление гидроузла - это затраты, измеряемые в миллиардах рублей. Ведь потребуется очистить ложе водохранилища, восстановить остатки плотины. При этом сроки окупаемости проекта несоизмеримо огромны.

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области:

- Нам нужно иметь более точное понимание, несет ли Крапивинский гидроузел техногенную опасность. Потому требуется детальное изучение и оценка возможных рис-ков для окружающей среды - как при строительстве, так и при эксплуатации объекта. Эксперты собирают заключения по состоянию сооружений, все выводы будут направлены в правительство РФ. Только после экспертных заключений можно будет говорить о дальнейшей судьбе ГТС. Но, так или иначе, мы не оставим решение на полпути.