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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бой у алтаря

Детский хирург Федор Напольников спас православный храм в Грозном при нападении боевиков
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7767 (9)
В мае прошлого года группа из четырех бандитов с ружьями, ножами и топорами ворвалась на территорию храма Михаила Архангела в Грозном, когда в нем шла субботняя служба. Но на пути боевиков встали два офицера полиции и врач из Гудермеса, который успел закрыть дверь перед нападавшими
Федор Напольников: Даже в воскресенье день начинается с поездки на работу - проверить, как там мои пациенты. Фото: Владимир Аносов\РГ Федор Напольников: Даже в воскресенье день начинается с поездки на работу - проверить, как там мои пациенты. Фото: Владимир Аносов\РГ
Федор Напольников: Даже в воскресенье день начинается с поездки на работу - проверить, как там мои пациенты. Фото: Владимир Аносов\РГ

Героический поступок этих людей спас 20 жизней. К сожалению, правоохранители в том бою погибли. А детский хирург, получив тяжелые ранения, чудом остался жив.

Корреспондентам "РГ" связаться с Федором Напольниковым помогли в храме Михаила Архангела. И вот мы у больницы в Гудермесе, где он возглавляет отделение детской хирургии. В новеньком здании клиники - идеальная чистота, контрастирующая со слякотью и промозглостью зимнего дня.

Фото: Михаил Сухарев/РГ
Как живет храм в Грозном после нападения боевиков

- Все по очереди! Вы что хотели? - строго спрашивает медсестра на входе в отделение.

- Мы к Федору Константиновичу, он нас ждет.

- Да-да, проходите, он предупреждал меня, - женщина пропускает нас внутрь. - Вот его кабинет, подождите, он скоро придет с операции.

Спустя пять минут в кабинет входит сам Напольников, здоровается, и разговор сразу заходит о событиях мая 2018 года.

- В тот день, а это была суббота, я собирался исповедаться, чтобы потом причаститься в воскресенье. Отец Сергий, настоятель храма, пообещал уделить мне время, - вспоминает Федор. - Заканчивалась служба, начиналось миропомазание. Вдруг на улице раздались хлопки. Я был ближе всех к двери, ну и открыл посмотреть, что происходит. И увидел бежавших прямо на меня трех подростков, одинаково одетых, с оружием и с криками "Аллах акбар!" Дверь тут же закрыл, повис на ней и крикнул, что на храм напали. С той стороны ее уже дергали...

К этому времени к двери подбежал отец Сергий, а кто-то принес стул из церковной лавки, которым ее подперли. Снаружи шла стрельба. Как потом выяснилось, это двое полицейских отстреливались от боевиков. Те из ружей стали палить и в дверь, но все безрезультатно. Тогда один из них выстрелил в окно, попав в Напольникова.

Фото: Михаил Сухарев/РГ
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- Меня обсыпало дробью, но так как расстояние было большое, то я, как врач, понял, что нарушений функций тела нет. Ну, дробь и дробь, достанем потом, - иронизирует он.

Однако боевики завладели автоматами погибших полицейских и начали посылать очереди в дверь. Удивительно, но первая пуля попала именно в нательный крест Федора, который взял на себя убойную силу выстрела, но все же поразила грудь. Вторая задела оба легких и застряла между ребрами.

- Эту пулю я назвал Валерой - мы пока живем с ней, общаемся. Надеюсь, весной с ней все же расстанусь. Если на работе нагрузки чуть меньше станет, лягу на операцию, - говорит Напольников.

И тут же Федор признается, что по количеству крови, которую к тому моменту потерял, понимал, что ему осталось жить не более 20 минут. Успел позвонить домой, попрощался с семьей. А отец Сергий исповедал его.

И все-таки 40 минут до реанимации в больнице он дотянул. Потом были четыре дня на системе искусственной вентиляции легких. Но уже на седьмой день сбежал из палаты домой, на девятый, как сам говорит, "поехал смотреть на пальмочки в Сочи" (его туда отвезли друзья). А к концу второй недели уже вышел на работу.

Как врач, Федор понимал, что осталось жить не более 20 минут. Успел позвонить домой, а отец Сергий исповедал его...

...Федору Напольникову - 38 лет, он родился в Кишиневе. После распада СССР с семьей переехал в Россию, окончил Саратовский медицинский университет. Затем в Москве защитил кандидатскую диссертацию, и уже в 26 лет возглавил отделение детской плановой хирургии Клинической больницы имени Миротворцева при саратовском вузе.

- В те годы к нам прикрепляли регионы, где нужно было оказывать медицинскую помощь. Нам досталась Чечня. 2005 и 2006 годы - тяжелое время для республики. Я ездил туда на операции, а в 2014 году получил предложение переехать на постоянное место работы.

Тогда Напольников и перебрался жить в Чечню вместе с семьей. Возглавил второе хирургическое отделение Грозненской детской больницы N 2, потом стал заведующим отделением детской хирургии Центральной районной больницы в Гудермесе.

События в храме, признается, совершенно не поколебали его уверенности в том, что он делает нужное дело. Жалеет только, что теперь не удается чаще приезжать на службы.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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- Понимаю, что не прав, но если у меня полное отделение прооперированных детей, за которых несу ответственность, не могу я оставить их и приехать в церковь. Даже в воскресенье у меня день начинается с поездки на работу - проверить, все ли нормально и как там мои пациенты.

Живет Федор с семьей на съемной квартире в Грозном. Жена работает юристом, 14-летний сын учится в школе, а четырехлетняя дочка ходит в детский сад. Если в момент переезда у него и были сомнения, правильное ли они с женой выбрали место для воспитания детей, то теперь уверен, что все сделали верно. А столицу Чечни сегодня называет своим домом.

- То, что было в храме, - сейчас это очень редкие и единичные случаи. В остальном город спокойный. Мой сын растет в таких условиях, которые мне и не снились. Он не видит пьяных, здесь нет культа алкоголя и наркотиков. Старшие заходят - вставать надо. В магазин пришел - здороваешься. Это ли не кайф? - улыбается Федор.

Свечи у портретов

Храм Михаила Архангела расположен в самом центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Небольшое здание выходит к дороге главным входом, который, увы, практически всегда закрыт. А табличка на фасаде гласит, что объект охраняется федеральной властью и правоохранительными структурами.

Попасть внутрь можно только с торца через небольшую калитку, за которой стоит рамка металлоискателя. Сразу за входом дежурят двое полицейских. Стражи правопорядка, охраняющие храм, прикомандированы сюда из других регионов, как и их сослуживцы из Саратовской области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Они заступили на дежурство 19 мая 2018 года, и оно стало для них последним.

Сейчас в храме стоят портреты героев: именно ценой своей жизни они отвоевали те несколько секунд, которых хватило, чтобы Федор Напольников, отец Сергий и другие прихожане успели забаррикадироваться внутри помещения. У фотографий всегда горят свечи, а рядом стоит икона, также пострадавшая от пуль во время стрельбы.

Кстати

Сейчас в Чечне действуют три православные церкви - в Грозном, а также в станицах Наурской и Шелковской. Также имеются храмы на территории воинских частей в Ханкале и Червленной, но местные жители попасть туда не могут, только военнослужащие. Храм в Шелковской был построен осенью прошлого года, он назван в честь святой великомученицы Варвары, ковчег с мощами которой покоится на его территории. Открытие церкви приурочили к 300-летию образования станицы - райцентра самого многонационального района Чечни. Здание может вместить в себя 200 прихожан. Высота его купольной части превышает 20 метров, общая территория застройки - 1,5 гектара. Комплекс включает церковь, церковно-приходскую школу, трапезную и дом для семьи священника.

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