Башар Асад захотел посетить Крым и Севастополь

Президент Сирии Башар Асад высказал намерение посетить Республику Крым и Севастополь. Об этом он заявил на встрече с делегацией РФ в Дамаске.

Подробности встречи сообщил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

- Дети Башара Асада отдыхали в "Артеке", а теперь сирийский лидер хочет побывать на полуострове сам, - рассказал парламентарий. - Я ответил, что мы встретим его с распростертыми объятиями и лучший повод посетить Севастополь и Крым - это 5-летие Русской весны.

Дмитрий Белик поблагодарил сирийского президента и весь народ САР за поддержку итогов референдума о возвращении Крыма в состав РФ и признание РК и Севастополя частью Российской Федерации.

- Президент Сирии, в свою очередь, поддержал мое предложение проработать не только вопрос развития грузоперевозок, но и налаживание пассажирского сообщения между Севастополем и Сирией, - отметил Белик. - Башар Асад отметил стратегическое значение созданного нами морского пути Севастополь-Тартус и подчеркнул важность развития отношений в сфере туризма между нашими странами.

Напомним, на этой неделе Сирию с официальным визитом посетила делегация правительства Севастополя во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым. Подписано соглашение с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом о сотрудничестве между регионами. Севастополь обеспечит морские поставки наиболее необходимых Сирии товаров - стройматериалов, зерна, автомобильной техники. В свою очередь, сирийцы будут поставлять на полуостров овощи и фрукты. Благодаря внешнеэкономическому сотрудничеству власти рассчитывают загрузить портовые мощности Севастополя.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов пригласил Башара Асада поучаствовать в V Ялтинском международном экономическом форуме весной 2019 года. Уже создано торговое представительство Сирии в Крыму.