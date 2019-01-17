На Дону состоялись похороны первых погибших при взрыве газа в Шахтах

В Октябрьском и Кашарском районах Ростовской области сегодня похоронят первых погибших при взрыве бытового газа в Шахтах. Об этом сообщили в администрации города.

Жертвами трагедии стали пять человек. Сегодня пройдут похороны 31-летней Виктории Лариковой и 67-летней Людмилы Власовой, проживавших в квартирах 71 и 72.

Несмотря на то, что последние десять лет Виктория жила в Шахтах, родственники решили предать ее земле на малой родине - в хуторе Новодонецком в Кашарском районе.

Похороны Людмилы Власовой состоятся на кладбище поселка Каменоломни. Семью Пашутиных - Ольгу, Владимира и Татьяну планируют похоронить завтра в Шахтах, в Покровском кафедральном соборе пройдет отпевание погибших.