Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам

В многоэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области, где произошел взрыв газа, проведены работы по подключению здания к системам жизнеобеспечения. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Также готовы к запуску и системы жизнеобеспечения примыкающего к нему жилого дома, которые во время разбора завалов были отключены.

Обесточенным, без газа, воды и отопления остался лишь подъезд в пострадавшем доме по улице Хабарова, 16, на верхних этажах которого и произошло в начале недели ЧП.

Все квартиры, в которые есть доступ, обследованы специализированной организацией. Специалисты проверили систему вентиляции, она работает нормально. Но подачу газа планируется возобновить лишь, когда люди смогут вернуться в свои квартиры.