Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи

Завершены аварийно-восстановительные работы в здании Керченского политехнического колледжа, где осенью прошлого года студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

В частности, восстановлены перегородки, окна, выполнены другие работы. Капитальный ремонт здания запланирован на лето - на него в бюджете предусмотрели 114 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, в ноябре Совет министров Республики Крым выделил из резервного фонда более девяти миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября 18-летний студент колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а потом открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Его жертвами стали 20 человек, 67 получили травмы.