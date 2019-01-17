Глава Союза пешеходов Владимир Соколов предложил признать электросамокаты мопедами и распространить на их водителей все необходимые действия Правил дорожного движения. Впрочем, он не одинок в желании урегулировать так называемый малый электротранспорт. В Госдуме прошел "круглый стол" на тему нормативного урегулирования гироскутеров, сигвеев, а также прочих электроизысков на колесах.

Малым электротранспортом пользуются многие. Даже министр финансов РФ Антон Силуанов относится к ним с интересом. Но чаще всего его используют дети и подростки, которые не знают даже элементарных правил движения. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Аккурат к этому "круглому столу" стало известно о первом уголовном деле, возбужденном против водителя электросамоката, который сбил насмерть пешехода. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По их данным, инцидент с электросамокатом IceWheel S8 произошел в июле. На нем 34-летний москвич задавил пешехода - 88-летнего мужчину. Дело возбудили только сейчас. Пенсионер погиб на месте происшествия. Владельца электросамоката ждет суд. Электросамокат IceWheel S8 весит 18,5 кг и может развивать скорость 35 км/ч. Он обладает запасом хода в 65 км. Стоит самокат почти 40 тысяч рублей. В ГУ МВД России по Москве на момент подписания номера не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

По мнению главы Союза пешеходов Владимира Соколова, наезды на пешеходов теми, кто управляет этими электрокарами, - довольно частая ситуация. Но при этом привлечь к ответственности водителя скутера практически невозможно. Скорее всего, он просто сбежит. А согласно правилам дорожного движения водители гироскутеров, электросамокатов и даже сигвеев - это пешеходы. И привлечь их к ответственности за оставление места ДТП невозможно. Потому что ДТП не было. Столкнулись два пешехода один на скорости три км/ч, а другой на скорости 20 км/ч.

В соответствии с паспортными данными, электроскутеры могут развивать скорость от 20 км/ч (гироскутер) до 35 км/ч (электросамокат, моноколесо), а сигвей так и 50 км/ч.

При этом, как считает Владимир Соколов, транспорт, работающий на принципе гироскопической стабилизации, не может обеспечить экстренного торможения, так как это приведет к падению водителя. Интенсивность торможения электросамокатов сильно зависит от типа установленных тормозов и их износа, что не гарантирует безопасности пешехода. По своим скоростным показателям и своей массе эти устройства близки к велосипеду, а электросамокат - к мопеду. Поэтому их езда по тротуарам должна быть запрещена.

Кстати, не так давно Верховный суд утвердил решение в отношении велосипедиста, который попался пьяным за рулем. Правда, управлял он велосипедом с моторчиком. Он убеждал суд, что его нельзя привлечь по статье 12.8 КоАП за управление в нетрезвом виде, потому что он управлял именно мотовелосипедом. Однако суд, уточнив данные транспортного средства, пришел к выводу, что этот мотовелосипед вполне соответствует требованиям к мопедам. А чтоб водить мопед, требуются права. И у велосипедиста автомобильные права были. Но он их лишился.

По этой же логике пошел и Союз пешеходов. Он предлагает электросамокаты с мощностью двигателя более 0,25 кВт/час приравнять к мопедам, с вытекающими обязательствами водителя иметь водительские права категории "М". Казалось бы, логично. Но вот беда. Колеса у этих самокатов маленькие. А стандарты по дорожному покрытию не предусматривают у нас таких идеально ровных дорог. Ямка в полколеса обернется гибелью для такого самокатчика. Если он не убьется сам, перелетев через руль, то его добьет следующий сзади автомобиль.

Как сообщили корреспондентам "РГ" в Госавтоинспекции МВД России, эта проблема давно обсуждается. Пока статус у водителей такой техники действительно "пешеход". Но проблема очень сложная. Самокатчиков на дороги не выпустишь. Езда гироскутерщиков по тротуарам создает опасности для пешеходов. Их можно было бы выпустить на велосипедные полосы, но таких полос в стране пока крайне мало. Если в Москве они есть, то что делать владельцам гироскутеров в маленьких городах? Какие правила на них распространять там?

Как сообщил корреспонденту "РГ" глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, им поручено изучить все проблемы, связанные с управлением таким транспортом, технические характеристики его. А также изучить регулирование его использования в других странах. В этом году исследование будет проведено и на его основании можно готовить предложения по изменениям в законодательство для регулирования использования гироскутеров, электросамокатов и сигвеев.