Сын иранской журналистки назвал причину ее задержания в США

Задержанная в столице США иранская журналистка Марзие Хашеми является важным свидетелем по какому-то делу. Об этом заявил родственник представителя СМИ. Согласно американским законам, власти имеют право брать под стражу свидетелей, обладающих важной информацией.

Сын Хашеми рассказал, что его матери не предъявляли каких-либо обвинений, но он, его сестра и брат получили повестки, предписывающие дать показания. Ранее задержанная не являляась фигурантом судебных разбирательств в США.

Сотрудница иранского англоязычного телеканала Press Tv Марзие Хашеми была задержана в Сент-Луисе во время съемок документального фильма, посвященного защите афроамериканцев от произвола полиции. При аресте полицейские обращались с ней как с преступницей, заставили снять хиджаб и переодеться в обычную футболку.