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Рубрика: Легковые авто

В Казахстане разрабатывают свою Lada

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

К работе над собственным автомобильным брендом приступили в Казахстане. По словам инициаторов проекта, это будет марка, подобная Lada или Uz-Daewoo.

Как уточняет МИА "Казинформ" со ссылкой на руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева, в создании бренда заинтересованы и иностранные инвесторы. В частности, китайская компания Jac.

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Пока название для казахстанской марки не выбрано. Когда именно можно будет ждать первых новостей по проекту, не уточняется.

"Однако поручение уже есть. Правительство тоже поставило четкую цель. Главное, инвесторы заинтересованы в проекте", - уточнял Лаврентьев.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, в прошлом году жители страны приобрели 57 919 новых автомобилей (+24,9%). Половина из них - местного производства.

Накануне эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России.

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#Lada