В Казахстане разрабатывают свою Lada

К работе над собственным автомобильным брендом приступили в Казахстане. По словам инициаторов проекта, это будет марка, подобная Lada или Uz-Daewoo.

Как уточняет МИА "Казинформ" со ссылкой на руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева, в создании бренда заинтересованы и иностранные инвесторы. В частности, китайская компания Jac.

Пока название для казахстанской марки не выбрано. Когда именно можно будет ждать первых новостей по проекту, не уточняется.

"Однако поручение уже есть. Правительство тоже поставило четкую цель. Главное, инвесторы заинтересованы в проекте", - уточнял Лаврентьев.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, в прошлом году жители страны приобрели 57 919 новых автомобилей (+24,9%). Половина из них - местного производства.

Накануне эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в России.