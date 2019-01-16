Эксперты назвали самые популярные автомобили с пробегом в 2018 году

Лидерство на вторичном рынке легковых автомобилей, по итогам 2018 года, досталось моделям Lada. По данным аналитического агентства "Автостат", в прошлом году в России было перепродано 1 393 513 этих автомобилей. Это одна четвертая от общего объема отечественного рынка авто с пробегом.

По сравнению с 2017 годом, Lada ушла в минус на 3,4 процента. У всех остальных марок, попавших в топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом, объемы перепродаж выросли. На втором месте Toyota (602 555 штук, плюс 2,7 процента к 2017 году), на третьем - Nissan (301 855 штук, плюс 6,1 процента). Далее идут Hyundai (270 891 единица, плюс 11,9 процента) и продемонстрировавшая наибольшую динамику Kia (241 553 штуки, плюс 19,7 процента).

Также в десятку попали Chevrolet (237 572 автомобиля, плюс 3,5 процента), Ford (216 265, плюс 4,1 процента), Volkswagen (215 002, плюс 6,6 процента), Renault (193 649, плюс 10,1 процента) и Mitsubishi (164 628, плюс 2,6 процента).

В пятерке самых активно перепродаваемых автомобилей 2018 года - четыре модели Lada: 2114 (первое место, 146 986 штук), 2107, 2170 и 2110. Между ними на второе место вклинился Ford Focus (137 480 единиц). Кроме этого в Топ-10 моделей попали Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Lada 4x4, Kia Rio и Lada 2112. Kia Rio стала лидером списка по наибольшему росту рынка - плюс 26,8 процента. Эксперты объясняют это тем, что модель несколько лет подряд входит в число лидеров первичного рынка. Теперь она массово появилась на вторичном рынке, так как подходит срок смены владельца.

В целом объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в прошлом году составил 5 425 509 единиц. Это на 2,4 процента больше, чем в 2017-ом.

Ранее эксперты озвучили Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России и определили лидеров на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей.