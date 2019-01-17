Новости

Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До" 17:26
Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд 16:59

Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом

Новости
    17.01.2019, 20:55
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/JohnWickMovie Фото: twitter.com/JohnWickMovie
Фото: twitter.com/JohnWickMovie

Два праздника за вечер практически дуплетом: вслед за первым трейлером второго сезона "Хэппи" на YouTube обнародован и первый трейлер его где-то вполне духовного брата - третьей части ураганного кордебалета изощренного и массового насилия "Джон Уик 3 - Парабеллум" (John Wick: Chapter 3 - Parabellum).

Мощно, злобно, жирно, сытно, красиво, мелодично, эстетизировано, да еще и сочно на предмет каста: Холли Берри, Иэн Макшейн, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо, Анжелика Хьюстон, Азия Диллон, Марк Дакаскос, Джейсон Манцукас, Руби Роуз, Коммон и Хироюки Санада.

Фото: youtube.com/ Rapid Trailer
Видео: похорошевший Микки Рурк в трейлере фильма "Берлин, я люблю тебя"

Третий фильм срежиссировал все тот же Чад Стахелски, и, согласно синопсису и тех данным, что нам предоставил финал предыдущей части, в нем вся теневая преступная система дружно идет войной на лишившегося покровителя элитного киллера Уика.

И несложно предугадать, какая из сторон пожалеет об этом больше.

Премьера - 16 мая.

К слову, в планах Чада, которых в целом и без того громадьё, по-прежнему значится перезапуск "Горца", от которого, судя по всему, можно будет ждать энергии "Уика". Но только на мечах.  

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи" 16:42
Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34" 16:27
Шнуров выложил топлес-фото с молодой женой 15:46
Видео: похорошевший Микки Рурк в трейлере фильма "Берлин, я люблю тебя" 15:15
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Билл Мюррей снова снимется у Софии Копполы 15:06
Disney переснимет своего "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами 14:50
Мать Брэда Питта о Джоли: Эта женщина разрушила жизнь моего сына 00:04
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный" 15:02
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 01:04
⧣ боевик
Фото: twitter.com/ SyfyWire
От рака умер культовый канадский актер Пол Косло 14:58
Вышел первый тизер третьего "Джона Уика" с Киану Ривзом 16.01.2019
Том Круз подписался еще на две части серии "Миссия невыполнима" 15.01.2019