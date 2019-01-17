Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом

Два праздника за вечер практически дуплетом: вслед за первым трейлером второго сезона "Хэппи" на YouTube обнародован и первый трейлер его где-то вполне духовного брата - третьей части ураганного кордебалета изощренного и массового насилия "Джон Уик 3 - Парабеллум" (John Wick: Chapter 3 - Parabellum).

Мощно, злобно, жирно, сытно, красиво, мелодично, эстетизировано, да еще и сочно на предмет каста: Холли Берри, Иэн Макшейн, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо, Анжелика Хьюстон, Азия Диллон, Марк Дакаскос, Джейсон Манцукас, Руби Роуз, Коммон и Хироюки Санада.

Третий фильм срежиссировал все тот же Чад Стахелски, и, согласно синопсису и тех данным, что нам предоставил финал предыдущей части, в нем вся теневая преступная система дружно идет войной на лишившегося покровителя элитного киллера Уика.

И несложно предугадать, какая из сторон пожалеет об этом больше.

Премьера - 16 мая.

К слову, в планах Чада, которых в целом и без того громадьё, по-прежнему значится перезапуск "Горца", от которого, судя по всему, можно будет ждать энергии "Уика". Но только на мечах.