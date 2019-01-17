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17.01.2019 17:56
Рубрика: Власть

Жители Сербии встретили Путина аплодисментами

Текст: Айсель Герейханова

В четверг Владимир Путин прилетел в Сербию с официальным визитом. Когда российский президент в сопровождении сербского лидера Александра Вучича пришел в Парк освободителей Белграда несколько сотен местных жителей приветствовали его аплодисментами и радостными приветствиями.

Фото: REUTERS
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Во время начала двусторонних переговоров российский лидер поблагодарил Сербию за такой теплый прием.

Путин сказал, что "очень рад возможности посетить дружественную, братскую Сербию".

"Это видно прямо по лицам людей на улицах города", - отметил он.

Ранее Владимир Путин приезжал в Сербию в 2014 году.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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