Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что платил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию опросов якобы по указанию своего работодателя. Речь идет обо материале на сайте телеканала CNBC, согласно которому составлялся рейтинг ста ведущих бизнесменов США в2015 году. По его итогам, нынешний американский лидер является одним из наиболее популярных предпринимателей и медиа-персон Соединенных Штатов.

"Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который этого не заслуживает", - сокрушается Коэн. Действующий адвокат Трампа Руди Джулиани назвал заявление своего бывшего коллеги "ерундой".

Владелец технологической компании Джон Гогер рассказал Wall Street Journal, что Коэн обещал ему 50 тысяч долларов, но, вместо этого, заплатил ему 12-13 тысяч долларов.

Ранее экс-адвокат Трампа признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений американским финансовым организациям. Находясь под присягой, Коэн сознался что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания. Коэн теоретически мог получить до 70 лет тюремного заключения по совокупности предъявленных ему обвинений. Однако заключенная им сделка со следствием в разы снижает тюремный срок, если и вовсе не аннулирует его.

