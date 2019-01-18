Новости

Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера 08:20
Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов 08:11
Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник 07:59
Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке 07:56
В ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск погиб водитель 07:41
США заявили о ликвидации командного пункта ДАИШ в Сирии 07:25
В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам теракта 07:07
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей 06:29
Япония успешно запустила ракету Epsilon с семью спутниками 06:20
На сотрудника хабаровской мэрии завели дело о взятке смартфоном 06:07
Вблизи Курил ночью произошли два землетрясения 05:47
Минобороны: 23 летательных аппарата вели разведку у границ России 05:36
Эр-Рияд заявил о планах инвестировать в нефтехимическую отрасль РФ 05:32
Эксперты из Москвы проверят состояние белух и косаток в Приморье 05:15
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР 05:01
Шесть человек стали жертвами урагана в Калифорнии 04:28
Сотрудник полиции стал жертвой ДТП под Тулой 04:18
В Италии четыре человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции 04:07
Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом 03:38
СМИ: В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога 03:03
Делегация США не поедет в Давос из-за бюджетного кризиса 02:56
Умерла известная 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена 02:33
Более 70 человек застряли в горах на северо-востоке Чехии 02:21
Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти 02:13
В Мексике более 430 человек задержаны за хищения топлива 02:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
18.01.2019 08:11
Рубрика: В мире

Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что платил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию опросов якобы по указанию своего работодателя. Речь идет обо материале на сайте телеканала CNBC, согласно которому составлялся рейтинг ста ведущих бизнесменов США в2015 году. По его итогам, нынешний американский лидер является одним из наиболее популярных предпринимателей и медиа-персон Соединенных Штатов.

Осужденный адвокат Трампа заявил, что попал в "царство тьмы"

"Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который этого не заслуживает", - сокрушается Коэн. Действующий адвокат Трампа Руди Джулиани назвал заявление своего бывшего коллеги "ерундой".

Владелец технологической компании Джон Гогер рассказал Wall Street Journal, что Коэн обещал ему 50 тысяч долларов, но, вместо этого, заплатил ему 12-13 тысяч долларов.

Ранее экс-адвокат Трампа признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений американским финансовым организациям. Находясь под присягой, Коэн сознался что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания. Коэн теоретически мог получить до 70 лет тюремного заключения по совокупности предъявленных ему обвинений. Однако заключенная им сделка со следствием в разы снижает тюремный срок, если и вовсе не аннулирует его.
 

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны: 23 летательных аппарата вели разведку у границ России
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
Делегация США не поедет в Давос из-за бюджетного кризиса
Умерла известная 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена
Совфед: США пытаются оправдать выход из ДРСМД российским оружием