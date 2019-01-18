Найдена главная причина набора веса

Исследователи из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) обнаружили набор молекул, которые отвечают за связь клеток головного мозга с массой тела человека.

Уникальное совместное исследование опубликовано в журнале Cell, а кратко его описывает портал MedicalXpress. Задача ученых изначально заключалась в том, чтобы найти гены, которые управляют процессом развития головного мозга у детей.

Исследование базировалось на данных предыдущих открытий. В частности, ранее было установлено, что гипоталамус играет очень важную роль в регуляции приема пищи и сахара в крови. Поэтому основное внимание ученые сосредоточили на этой части мозга.

Они установили, что в развивающемся гипоталамусе формируются специфические сложные связи, которые напрямую влияют на массу тела. Ответственность за это лежит на группе молекул, называемых семафоринами. Клетки мозга выделяют их для связи с другими нейронами.

Семафорины помогают различать вкусы. Ученые сравнивают их работу с "дорожной картой". Семафорины буквально указывают другим нейронам, как действовать.

Исследователи провели эксперимент. Им удалось блокировать сигналы семафоринов в гипоталамусе детей. После этого другие нейроны "успокаивались", что приводило к снижению веса. К слову, у взрослых, страдающих ожирением, были обнаружены мутации семафоринов. Это тоже указывает на их связь с массой тела.

Впрочем, клиническую модель взаимосвязи еще предстоит разработать. Однако исследование уже показало, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на процессы, регулирующие вес человека.