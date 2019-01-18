Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию

Фигуранты громкого уголовного дела Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов задержаны после прибытия в аэропорт Шереметьево из Таиланда.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по статье 240 УК РФ - "Вовлечение в занятие проституцией". Фигуранты прибыли на самолете из Таиланда и сразу же были задержаны. С ними продолжают работать сотрудники следственного подразделения полиции.

Ранее Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Кириллов (Алекс Лесли) были осуждены в Таиланде за нелегальный "секс-тренинг". После этого власти королевства депортировали их в Россию.