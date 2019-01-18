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18.01.2019 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию

Текст: Сергей Бабкин

Фигуранты громкого уголовного дела Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов задержаны после прибытия в аэропорт Шереметьево из Таиланда.

Фото: depositphotos.com
Власти Китая решили отменить наказания за проституцию

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по статье 240 УК РФ - "Вовлечение в занятие проституцией". Фигуранты прибыли на самолете из Таиланда и сразу же были задержаны. С ними продолжают работать сотрудники следственного подразделения полиции.

Ранее Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Кириллов (Алекс Лесли) были осуждены в Таиланде за нелегальный "секс-тренинг". После этого власти королевства депортировали их в Россию.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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