Штурман упавшего Су-34 выжил благодаря герметичному костюму

Для того, чтобы летчик после катапультирования смог какое-то время продержаться в воде, придумано немало спасательных средств. Это и специальные жилеты, и надувные авиационные лодки с плотами. Выпускаются также плавательные системы морских и высотных морских спасательных комплектов.

Как сообщило Минобороны вскоре после инцидента с Су-34, их экипажи были одеты в высотные морские спасательные костюмы. Судя по всему, речь идет о комплекте ВМСК-4. "Он позволяет летчику без угрозы для его жизни находиться на водной поверхности до 12 часов при температуре воды до нуля градусов, - уточнили в ведомстве. - При покидании летчиками самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое".

Штурману разбившегося бомбардировщика так долго ждать помощи не пришлось. Его нашли в море и эвакуировали на материк спустя несколько часов после столкновения самолетов. Но будь летчик одет во что-то менее герметичное и теплое, у него не получилось бы продержаться в воде и нескольких часов.

В используемый им комплект ВМСК-4 входят герметичный морской костюм МК-4, а также герметические перчатки ГП-2М-1, специальные носки и ботинки. В таком защитном обмундировании попавший в беду пилот продержится в студеных водах, даже если на дворе стоит 15-градусный мороз. Главное, чтобы плот или самого летчика не накрыло волной.

Во время поисково-спасательных работ в Татарском заливе море было неспокойно - волнение достигало 4 баллов. Но, по всей видимости, сработало так называемое "правило золотого часа". Так в медицине называют время, которое может стоить человеку жизни, если вовремя не оказать ему врачебную помощь. Штурмана-оператора одного из Су-34, к счастью, спасателям удалось найти и эвакуировать достаточно быстро.