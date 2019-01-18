Новости

Российские ученые предложили создать космические "паровозы" 19:34
Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР 19:33
В Азове напали на полицейского в отделе МВД 19:24
Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы 19:22
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН 19:12
Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну 19:00
Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии 18:58
Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом 18:39
Родители получат компенсацию после гибели сына или дочери на производстве 18:38
Россияне заняли пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону 18:29
СМИ: В США работа судов будет приостановлена из-за "шатдауна" 18:23
Все погибшие при взрыве газа в Шахтах похоронены 18:21
Штурман упавшего Су-34 выжил благодаря герметичному костюму 18:20
В Башкирии завели дело о загрязнении воздуха в Сибае 18:17
Лукашенко не против общей валюты с Россией 18:09
Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти 18:09
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов 18:00
Число кандидатов в президенты Украины выросло до 10 человек 17:59
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании 17:52
В Норвегии по подозрению в терроризме арестовали россиянина 17:37
Крещенские морозы простоят в Москве до конца следующей недели 17:36
Первые комплексы "Панцирь-СА" передадут в войска в 2019 году 17:33
В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона 17:33
На севере Петербурга автомобиль протаранил остановку 17:29
Из Севастополя в Сирию отправят 200 тысяч тонн зерна 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 18:20
Рубрика: Происшествия

Штурман упавшего Су-34 выжил благодаря герметичному костюму

Текст: Юрий Гаврилов

Для того, чтобы летчик после катапультирования смог какое-то время продержаться в воде, придумано немало спасательных средств. Это и специальные жилеты, и надувные авиационные лодки с плотами. Выпускаются также плавательные системы морских и высотных морских спасательных комплектов.

Как сообщило Минобороны вскоре после инцидента с Су-34, их экипажи были одеты в высотные морские спасательные костюмы. Судя по всему, речь идет о комплекте ВМСК-4. "Он позволяет летчику без угрозы для его жизни находиться на водной поверхности до 12 часов при температуре воды до нуля градусов, - уточнили в ведомстве. - При покидании летчиками самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Штурман Су-34 выжил благодаря системе жизнеобеспечения самолета

Штурману разбившегося бомбардировщика так долго ждать помощи не пришлось. Его нашли в море и эвакуировали на материк спустя несколько часов после столкновения самолетов. Но будь летчик одет во что-то менее герметичное и теплое, у него не получилось бы продержаться в воде и нескольких часов.

В используемый им комплект ВМСК-4 входят герметичный морской костюм МК-4, а также герметические перчатки ГП-2М-1, специальные носки и ботинки. В таком защитном обмундировании попавший в беду пилот продержится в студеных водах, даже если на дворе стоит 15-градусный мороз. Главное, чтобы плот или самого летчика не накрыло волной.

Во время поисково-спасательных работ в Татарском заливе море было неспокойно - волнение достигало 4 баллов. Но, по всей видимости, сработало так называемое "правило золотого часа". Так в медицине называют время, которое может стоить человеку жизни, если вовремя не оказать ему врачебную помощь. Штурмана-оператора одного из Су-34, к счастью, спасателям удалось найти и эвакуировать достаточно быстро.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску
Льготы для многодетных семей соберут в одном законе