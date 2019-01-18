Тело второго летчика разбившегося Су-34 подняли на рыболовецкое судно

Спасатели нашли в Татарском проливе индивидуальный спасательный плот с телом второго летчика разбившегося в пятницу военного самолета Су-34. Оно поднято на борт рыболовецкого судна. Об этом сообщили во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

"В 3:18 по местному времени (20:18 мск) на участвующее в поиске рыболовно-промысловое судно "Электрон" подняли тело второго штурмана со второго Су-34. Двоих ищут", - передает сообщение центра ТАСС.

Там добавили, что поиски еще двух летчиков осложняются погодными условиями - сильным ветром и волнением моря в 4 балла. Между тем, в зону проведения операции направлено специализированное судно для поиска подводных объектов "Игорь Белоусов".

Еще один штурман Су-24 спасен. Эту информацию ранее подтвердили в Министерстве обороны РФ. Напомним, крушение двух бомбардировщиков произошло во время плановых учебно-тренировочных полетов над акваторией Японского моря. В 35 километрах от берега два Су-34 коснулись друг друга и рухнули в воду. Следователи военного следственного управления Следственного комитета России по Тихоокеанскому флоту возбудили уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье 351 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил полетов и подготовки к ним".