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18.01.2019 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные следователи возбудили дело по факту столкновения двух Су-34

Текст: Иван Петров

Следователи военного следственного управления Следственного комитета России по Тихоокеанскому флоту возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с участием двух военных истребителей-бомбардировщиков. Об этом сообщается на сайте Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Отмечается, что дело будет расследоваться по статье 351 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил полетов и подготовки к ним". Согласно оперативно собранным данным, 18 января истребители-бомбардировщики Су-34, приписанные к войсковой части номер 77983, выполняли учебно-плановые полеты. В какой-то момент самолеты сблизись в небе - в результате столкновения оба самолета упали в акваторию Японского моря (вблизи Татарского пролива).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Штурман Су-34 выжил благодаря системе жизнеобеспечения самолета

В настоящее время, отметили в ГВСУ, в предполагаемом районе крушения авиатехники проводятся поисково-спасательные мероприятия. Военные следователи ведут неотложные следственные действия, в частности, ищут возможных свидетелей, допрашивают лиц, контролирующих ход полетов, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Согласно последней информации министерства обороны РФ, спасти пока удалось только одного штурмана. Самолеты возвращались на базу - аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре - со стороны моря. При этом авиационная боевая техника выполняла полет без боекомплекта.

Сначала сообщили, что спасти удалось двух летчиков, но позже выяснилось, что пока удалось обнаружить все-таки только одного из четырех членов экипажей. Как рассказали в военном ведомстве, летчик поднят из воды на вертолет спасателей и после доставлен на аэродром Восточного военного округа. Угрозы его жизни нет. В поиске остальных членов экипажей принимают участие шесть военных кораблей Тихоокеанского флота и несколько рыболовецких траулеров. Кроме того, в районе спасательной операции работает противолодочный самолет Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты как на воде, так и под водой. Также в район падения самолетов вылетели несколько вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-30.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Стоит отметить, что поиски осложняются плохими метеорологическими условиями - сильным ветром и волнением моря в 4 балла. Кроме того в регионе уже наступило темное время суток.

Справка "РГ"

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника. Способен воевать как днем, так и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4 тысяч км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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