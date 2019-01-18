СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье

Следователи и криминалисты СК России завершили первоначальный осмотр места взрыва газа в гараже предприятия в селе Ловозеро Мурманской области. Опубликовано видео с места трагедии, на кадрах видна искореженная машина и завалы из кирпичей.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

- Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются должностные лица предприятия и очевидцы происшествия, - отметили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, взрыв газа в гараже местного отделения предприятия "Мурманоблгаз" в Ловозеро произошел вчера около 19.00. Разрушен гаражный бокс, двое человек ранены, один погиб.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, взорвался газовый баллон автомобиля ЗИЛ, находившегося в гараже.