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18.01.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Следователи и криминалисты СК России завершили первоначальный осмотр места взрыва газа в гараже предприятия в селе Ловозеро Мурманской области. Опубликовано видео с места трагедии, на кадрах видна искореженная машина и завалы из кирпичей.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Фото: 78 | НОВОСТИ ‏ @good78news/ twitter.com
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- Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются должностные лица предприятия и очевидцы происшествия, - отметили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, взрыв газа в гараже местного отделения предприятия "Мурманоблгаз" в Ловозеро произошел вчера около 19.00. Разрушен гаражный бокс, двое человек ранены, один погиб.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, взорвался газовый баллон автомобиля ЗИЛ, находившегося в гараже.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Следственный комитет СЗФО Мурманская область РГ-Видео
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