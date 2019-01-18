Новости

Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч 10:17
В ДТП под Новосибирском погиб мужчина и пострадал ребенок 10:17
Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице 10:10
В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 10:06
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов 10:05
Россияне бросились покупать новую Lada Granta 10:02
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ 09:48
Жительницу Барнаула будут судить за попытку задушить педагога 09:46
В Японии официально объявили о визите Абэ в Россию 09:43
На Сахалине "Детей Азии" оденут в новую форму 09:43
Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности 09:42
В Мурманской области возбудили дело по факту взрыва газа 09:41
На трассе Соликамск - Пермь перевернулся рейсовый автобус 09:40
В Норильске из-за сильной метели перекрыли трассы 09:30
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии 09:25
Что будет, если в двигатель засыпать порох и запустить мотор 09:04
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю 08:51
Кемеровчане попросили присвоить региону название "Кузбасс" 08:48
Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера 08:20
Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов 08:11
Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник 07:59
Мединский раскритиковал стройку культурного центра во Владивостоке 07:56
В ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск погиб водитель 07:41
США заявили о ликвидации командного пункта ДАИШ в Сирии 07:25
В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам теракта 07:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области возбудили дело по факту взрыва газа

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

По факту взрыва в селе Ловозеро Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах

- Следствием установлено, что вечером 17 января 2019 года в гараже административного здания Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО "Мурманскоблгаз", расположенном по лице Вокуева села Ловозеро Мурманской области, произошел взрыв газовоздушной смеси, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Ловозере взорвался газовый баллон автомобиля ЗИЛ местного филиала предприятия "Мурманоблгаз".

В результате обрушился гаражный бокс площадью около 70 квадратных метров. Два человека госпитализированы в Ловозерскую центральную районную больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести, еще один мужчина погиб. Его тело было найдено под завалами.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны: 23 летательных аппарата вели разведку у границ России
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии
Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации опросов