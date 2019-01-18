В Мурманской области возбудили дело по факту взрыва газа

По факту взрыва в селе Ловозеро Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

- Следствием установлено, что вечером 17 января 2019 года в гараже административного здания Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО "Мурманскоблгаз", расположенном по лице Вокуева села Ловозеро Мурманской области, произошел взрыв газовоздушной смеси, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Ловозере взорвался газовый баллон автомобиля ЗИЛ местного филиала предприятия "Мурманоблгаз".

В результате обрушился гаражный бокс площадью около 70 квадратных метров. Два человека госпитализированы в Ловозерскую центральную районную больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести, еще один мужчина погиб. Его тело было найдено под завалами.