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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Создана программа, распознающая рак за 20 секунд

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С помощью программного обеспечения, которое можно установить на любом компьютере, российские исследователи смогли диагностировать рак легких за 20 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе СПбПУ.

Фото: depositphotos.com
Ученые разработали комплекс диагностики рака с помощью крыс

Систему под названием Doctor AIzimov (AI - Artificial Intelligence, то есть, искусственный интеллект) разработали ученые Политехнического университета совместно с врачами из онкоцентра в Песочном.

Распознать онкологию программе удается с помощью быстрого анализа компьютерной томографии легких. Заключение выдается в считанные секунды в виде наглядно выделенной патологии.

Систему Doctor AIzimov испытали в конце 2018 года. Тогда она успешно проанализировала снимки компьютерной томографии 60 новых пациентов Онкоцентра. Так, в легких были обнаружены в том числе крошечные очаговые образования размером в два миллиметра.

- Изначально мы настраивали алгоритм на поиск очагов от шести миллиметров, так как этой тактики придерживаются и сами врачи. Но система настолько обучена, что сама находит новообразования еще меньшего размера, - пояснил заведующий Научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта руководитель проекта Лев Уткин.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак
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