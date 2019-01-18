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18.01.2019 15:05
Рубрика: Легковые авто

РОАД: Рост НДС на автомобильном рынке практически отыгран

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов в автомобильном сегменте практически отыграно. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, отвечая на вопрос "Российской газеты".

В дальнейшем влияние на цены будет оказывать инфляция, а также курс рубля, уточнил Мосеев.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Россияне бросились покупать новую Lada Granta

За последний месяц свои прайс-листы обновили 26 автопроизводителей, сообщило накануне аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные сервиса "Цена Авто". Большинство - 20 компаний - повысили цены на автомобили сразу после нового года. Еще 6 брендов скорректировали их чуть раньше - во второй половине декабря.

В 2019 году рост отечественного рынка, как новых автомобилей, так и машин с пробегом, по прогнозам РОАД, будет на уровне трех процентов.

"Этот прогноз составлен, исходя из тех условий, которые есть сейчас. Если они изменятся, прогноз придется корректировать", - сказал Олег Мосеев.

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#автомобили