РОАД: Рост НДС на автомобильном рынке практически отыгран

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов в автомобильном сегменте практически отыграно. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, отвечая на вопрос "Российской газеты".

В дальнейшем влияние на цены будет оказывать инфляция, а также курс рубля, уточнил Мосеев.

За последний месяц свои прайс-листы обновили 26 автопроизводителей, сообщило накануне аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные сервиса "Цена Авто". Большинство - 20 компаний - повысили цены на автомобили сразу после нового года. Еще 6 брендов скорректировали их чуть раньше - во второй половине декабря.

В 2019 году рост отечественного рынка, как новых автомобилей, так и машин с пробегом, по прогнозам РОАД, будет на уровне трех процентов.

"Этот прогноз составлен, исходя из тех условий, которые есть сейчас. Если они изменятся, прогноз придется корректировать", - сказал Олег Мосеев.