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18.01.2019 15:25
Рубрика: Власть

Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД

Текст: Иван Карташов

Глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном, чтобы сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности в силе.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом Сергей Лавров заявил: "Несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Совфед: США пытаются оправдать выход из ДРСМД российским оружием

Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, каким столпом для международной стратегической стабильности является этот договор. В результате решения США выйти из соглашения под ударом оказывается вся архитектура контроля над вооружениями, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, перспективы дальнейшего ядерного разоружения, устойчивость режима Договора о нераспространении ядерного оружия.

В среду, 16 января, замгоссекретаря США Андреа Томпсон по итогам консультаций с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Женеве объявила на брифинге в стенах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что уже 2 февраля Вашингтон, как и обещал ранее, запустит процедуру выхода из ДРСМД.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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