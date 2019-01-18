Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД

Глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном, чтобы сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности в силе.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом Сергей Лавров заявил: "Несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность".

Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, каким столпом для международной стратегической стабильности является этот договор. В результате решения США выйти из соглашения под ударом оказывается вся архитектура контроля над вооружениями, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, перспективы дальнейшего ядерного разоружения, устойчивость режима Договора о нераспространении ядерного оружия.

В среду, 16 января, замгоссекретаря США Андреа Томпсон по итогам консультаций с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Женеве объявила на брифинге в стенах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что уже 2 февраля Вашингтон, как и обещал ранее, запустит процедуру выхода из ДРСМД.