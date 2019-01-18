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18.01.2019 15:05
Рубрика: Происшествия

СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России раскрыли новые подробности преступлений, инкриминируемых бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Имя Шестуна, напомним, на этой неделе появилось на лентах информагентств, в газетных материалах и в телесюжетах благодаря свежему инфоповоду - прокурорская проверка выявила у него имущества на сумму более чем в 10 млрд рублей. Согласно данным Генпрокуратуры, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе и 22 автомобилей.

В четверг Генпрокуратура подала в Мособлсуд иск об изъятии указанного имущества в доход государства.

В СК в свою очередь сегодня напомнили, что в Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела. Шестун обвиняется сразу по нескольким статьям УК: "мошенничество", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления". "незаконная предпринимательская деятельность".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
У экс-главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости и 22 машины

Фигурантами этого же уголовного дела также являются бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Оба скрылись от следствия и объявлены в розыск.

Занимая должность главы Серпуховского муниципального района Подмосковья, Шестун в период с 2003 по 2018 годы, по данным следствия, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ряда коммерческих организаций. "Эти фирмы вели свою деятельность и извлекали прибыль под его покровительством и фактическим руководством через аффилированных лиц", - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым в период с 2008 по 2011 годы незаконно приобрели право собственности на 4 земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское площадью 10 гектаров. Таким образом был причинен ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 62 млн рублей. "Для этого фигуранты использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После же оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли под постройкой в собственность по льготной цене, но в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали", - рассказала детали преступной схемы представитель Следственного комитета.

Так, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные фирмы злоумышленники легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово сельского поселения Данковское. Продали их часть ООО "Лента" за 160 млн рублей, хотя изначально землю приобрели всего за 628 тыс. рублей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Иск об изъятии имущества экс-главы Серпуховского района подан в суд

Также следствием, по словам Светланы Петренко, получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости). Это имущество оформлено как на самих фигурантов дела, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2 млрд 180 млн рублей, а рыночная оценивается в 10 млрд рублей.

В СК отмечают, что некоторые из родственников обвиняемых даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости.

Петренко добавила, что продолжается работа по сбору доказательств совершенных Шестуном, Криводубским и Самсоновым преступлений, а также проверка иных эпизодов их преступной деятельности.

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