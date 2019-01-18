СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей

В Следственном комитете России раскрыли новые подробности преступлений, инкриминируемых бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.

Имя Шестуна, напомним, на этой неделе появилось на лентах информагентств, в газетных материалах и в телесюжетах благодаря свежему инфоповоду - прокурорская проверка выявила у него имущества на сумму более чем в 10 млрд рублей. Согласно данным Генпрокуратуры, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе и 22 автомобилей.

В четверг Генпрокуратура подала в Мособлсуд иск об изъятии указанного имущества в доход государства.

В СК в свою очередь сегодня напомнили, что в Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела. Шестун обвиняется сразу по нескольким статьям УК: "мошенничество", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления". "незаконная предпринимательская деятельность".

Фигурантами этого же уголовного дела также являются бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Оба скрылись от следствия и объявлены в розыск.

Занимая должность главы Серпуховского муниципального района Подмосковья, Шестун в период с 2003 по 2018 годы, по данным следствия, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ряда коммерческих организаций. "Эти фирмы вели свою деятельность и извлекали прибыль под его покровительством и фактическим руководством через аффилированных лиц", - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым в период с 2008 по 2011 годы незаконно приобрели право собственности на 4 земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское площадью 10 гектаров. Таким образом был причинен ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 62 млн рублей. "Для этого фигуранты использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После же оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли под постройкой в собственность по льготной цене, но в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали", - рассказала детали преступной схемы представитель Следственного комитета.

Так, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные фирмы злоумышленники легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово сельского поселения Данковское. Продали их часть ООО "Лента" за 160 млн рублей, хотя изначально землю приобрели всего за 628 тыс. рублей.

Также следствием, по словам Светланы Петренко, получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости). Это имущество оформлено как на самих фигурантов дела, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2 млрд 180 млн рублей, а рыночная оценивается в 10 млрд рублей.

В СК отмечают, что некоторые из родственников обвиняемых даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости.

Петренко добавила, что продолжается работа по сбору доказательств совершенных Шестуном, Криводубским и Самсоновым преступлений, а также проверка иных эпизодов их преступной деятельности.