Иск об изъятии имущества экс-главы Серпуховского района подан в суд

Представители Генеральной прокуратуры России подали в Московский областной суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на общую стоимость около 10 млрд рублей. Об этом, выступая в четверг на ведомственном интернет-канале "Эфир" , сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, иск подан не только к Шестуну, но и еще к 35 соответчикам, среди которых как физические, так и юридические лица.

Обратить в доход государства предлагается имущество, легальность происхождения которого не подтверждена.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе проверок прокуроры установили многоуровневую схему вывода Шестуном в 2013-2017 годах высоколиквидного земельного и лесного фонда из госсобственности. В последующем похищенное легализовалось, продавалось и перепродавалось через подставных лиц, что привело к существенному обогащению чиновника.

По данным надзорного ведомства, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 - это оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юридических лиц земельные участки. В общей сложности, по подсчетам прокуроров, на балансе экс-главы подмосковного района находится свыше 13,4 млн кв метров муниципальной недвижимости.

Кроме того, в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок площадью 17 га. Помимо недвижимости, у экс-чиновника был обнаружен автопарк из 22 автомобилей общей стоимостью почти 27 млн рублей. Также во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха кадастровой стоимостью 274 млн рублей, добавили в ГП.

Кадастровая стоимость всего выявленного имущества составляет 2 млрд 180 млн рублей, а рыночная оценивается в 10 млрд рублей.

В надзорном ведомстве отмечали, что стоимость обнаруженного у Шестуна имущества сравнима с суммой всего того, что ранее было конфисковано у бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина, полковника МВД Дмитрия Захарченко и экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. "У них на троих было около 11 млрд рублей, а у Шестуна одного 10 млрд рублей", - отмечал Александр Куренной.

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года. Его обвинили изначально в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2008-2014 годах Александр Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, по подсчетам следователей, составил 62,8 миллиона рублей.

Позднее эти факты следователи переквалифицировали на статью о мошенничестве, а в уголовном деле появились еще два фигуранта - бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. В настоящее время оба объявлены в розыск.

Шестуну в итоге были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы Серпуховского района с декабря 2003 года.