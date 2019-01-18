Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае. Речь идет о серии Model S.

У техники возникли проблемы, связанные с подушками безопасности. В момент ДТП в салон могут вылететь обломки, образующиеся в результате повреждения газогенераторов. Таким образом, травмы могут получить водитель и пассажиры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Государственного управления по рыночному надзору КНР, Tesla отзовет электромобили, произведенные с февраля 2014 года по декабрь 2016-го.