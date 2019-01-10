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10.01.2019 17:09
Рубрика: Легковые авто

Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале следующей недели Tesla закрывает прием заказов на электромобили Model S и X с емкостью аккумулятора на 75 кВт/час. Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

"Если вы хотите приобрести эти версии, сделайте заказ до ночи воскресенья", - написал Маск.

Почему компания прекращает выпуск этих моделей, основатель Tesla не уточнил.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Цена на Model S, без учета компенсации налога, положенного по госпрограмме США, начиналась от 76 000 долларов, на Model X стартовала от 82 000 долларов. Версии автомобилей с аккумулятором на 100 кВт/час стоят значительно дороже: от 94 000 и 97 000 долларов соответственно.

В начале января Илон Маск заявил о том, что Tesla построит в Шанхае завод по производству автомобилей. Кроме того, компания может выпустить в нынешнем году свой первый электрический пикап.

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#Tesla