Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары

В начале следующей недели Tesla закрывает прием заказов на электромобили Model S и X с емкостью аккумулятора на 75 кВт/час. Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

"Если вы хотите приобрести эти версии, сделайте заказ до ночи воскресенья", - написал Маск.

Почему компания прекращает выпуск этих моделей, основатель Tesla не уточнил.

Цена на Model S, без учета компенсации налога, положенного по госпрограмме США, начиналась от 76 000 долларов, на Model X стартовала от 82 000 долларов. Версии автомобилей с аккумулятором на 100 кВт/час стоят значительно дороже: от 94 000 и 97 000 долларов соответственно.

В начале января Илон Маск заявил о том, что Tesla построит в Шанхае завод по производству автомобилей. Кроме того, компания может выпустить в нынешнем году свой первый электрический пикап.