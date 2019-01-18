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18.01.2019 14:05
Рубрика: Легковые авто

Все модели Kia подорожали в России

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia приняла решение поднять цены на весь свой модельный ряд. Новые автомобили корейской марки 2018 и 2019 годов выросли в цене на сумму от 15 до 155 000 рублей.

Как сообщает "Автостат", седаны Rio, Cerato и Optima, а также хэтчбеки Rio X-Line и Pincanto подорожали на 15 000 - 30 000 рублей. В большей степени (до 45 000 рублей) прибавили в цене модели Soul, Ceed, Sportage, Stinger и Sorento Prime. А наиболее радикально - на сумму от 55 000 до 155 000 рублей ценник переписали на кроссоверы Sorento, Mohave и бизнес-седан Quoris.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Последний раз цены на все эти модели Kia повышались в декабре 2018 года, прайс-лист был пересмотрен тогда на сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Напомним, причина, по которой автопроизводители поднимают цены - это повышение НДС с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10

В этом году на российский рынок выйдут пять новых моделей Kia. 28 января стартуют продажи универсала Kia Ceed SW, весной должны появиться Proceed и седан Kia K900. Также поклонникам марки стоит ждать "заряженный" Proceed GT и Kia Soul третьего поколения.

Ранее в интервью "РГ" управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказал о том, что новый бюджетный кроссовер марки должен добраться до России в 2020 году.  

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#Kia