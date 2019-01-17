Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году

По итогам 2018 года продажи автомобилей в России выросли на 13%. На втором месте в рейтинге самых популярных марок после Lada оказалась Kia. Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказал "РГ" о том, что ждет российский авторынок в 2019 году, приедет ли огромный внедорожник Telluride в РФ, когда у нас начнутся продажи нового компактного кроссовера марки.

Как оцениваете для компании 2018 год? Какие цели у Kia в 2019 году?

Александр Мигаль: 2018 год стал для Kia Motors Rus самым успешным за 10 лет деятельности компании. Мы реализовали рекордное количество автомобилей - 227 758 и заняли 12,6% всего рынка новых автомобилей. На 2019 год наша цель - сохранить долю рынка не ниже 12%.

На какую модель, кроме Rio, собираетесь делать ставку?

Александр Мигаль: Многие модели Kia в России пользуются высоким спросом и без учета Rio. В пятерку самых популярных (после Rio) входят: Sportage (32 667), Optima (20 833), Ceed (20 706) и Soul (17 017). Существенно выросли продажи самой компактной модели - Picanto (4 614 единиц, +70%), а также флагманского кроссовера Sorento Prime (9 749; +64%).

Kia Rio X-line оправдал возложенных на него надежд?

Александр Мигаль: Можно сказать, что Kia Rio X-line даже превзошел наши ожидания. На эту версию приходится 60% всех продаж модели. Сегмент автомобилей выполненных во внедорожной стилистике постоянно растет и Rio X-line определенно является одним из самых ярких и популярных его представителей.

Как россияне встретили Kia Stinger - первый фастбек марки? Вы довольны его продажами?

Александр Мигаль: Создание Kia Stinger было очень сложным и амбициозным проектом нашей компании. Тем приятнее, что потребители во всем мире по достоинству оценили первую модель класса "гран туризмо" от Kia, включая нашу страну. В России фастбек за 2018 год разошелся тиражом почти 2000 автомобилей.

На автосалоне в Детройте дебютировал огромный внедорожник Telluride. Когда он доберется до России?

Александр Мигаль: Эта новая модель разрабатывалась, прежде всего, для североамериканского рынка. Решение о старте продаж в России самого большого внедорожника в истории Kia пока еще не принято.

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге, который производит Kia Rio, работает близко к пределу своих возможностей. Планируете расширить его мощности?

Александр Мигаль: Kia Motors Rus не влияет на работу завода в Санкт-Петербурге. Мы используем выделенные мощности с максимальной загрузкой. Что касается расширения, то недавно HMMR подписал СПИК о развитии производственной базы и строительстве завода по выпуску двигателей и трансмиссий, а также центра исследований и разработки.

Когда россияне смогут купить компактный кроссовер, о появлении которого ранее сообщали СМИ?

Александр Мигаль: Мы уже не скрываем, что глобальный кроссовер B-класса от Kia появится в России в 2020 году, но других подробностей пока разгласить не можем.

Что это будет за модель? Где собираетесь наладить производство?

Александр Мигаль: Это будет абсолютно новая и очень современная модель максимально адаптированная к предпочтениям и потребностям российских покупателей.

Как, на ваш взгляд, будет развиваться российский автомобильный рынок в 2019 году? Многие эксперты полагают, что не стоит ждать большого роста продаж.

Александр Мигаль: Мы разделяем точку зрения AEБ и коллег по рынку. Если макроэкономические показатели будут стабильными, как и геополитическая обстановка, то рост в 3-5% представляется вполне вероятным.

Будут ли и дальше дорожать автомобили в этом году?

Александр Мигаль: Коррекцию цен из-за НДС участники рынка произвели с началом 2019 года. Говорить о каком-либо дальнейшей ценовой эволюции не представляется возможным, так как нельзя предсказать валютные колебания, изменения налоговой и монетарной политики правительства. Традиционно повышение цен на модельный ряд Kia практически соответствует трендам на рынке.



P.S.



В этом году на российский рынок выйдут пять новых моделей Kia. 28 января стартуют продажи универсала Kia Ceed SW, весной должны появиться Kia Proceed и седан Kia K900 (последний заменит Quoris). Также поклонникам марки стоит ждать "заряженный" Proceed GT и Kia Soul третьего поколения.