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Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена

Мировое кино
    18.01.2019, 12:22
Текст:   Олег Усков

В четверг в Нью-Йорке окружной прокурор Менхэттена вынес приговор "рэперу и экзорцисту" Ламару Давенпорту, убившему актрису И'Дину Хайнс, приемную внучку актера Моргана Фримена. Как сообщает TMZ, Девенпорт получил двадцать лет тюрьмы.

"Окружной прокурор Сайрус Вэнс-младший объявил, что 33-летний Ламар Давенпорт приговорен к двадцати годам тюрьмы за то, что, находясь под влиянием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу И'Дину Хайнс около своего дома в Вашингтон-Хайтсе", - сказано в официальном сообщении ведомства. 

Фото: kinopoisk.ru
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Известно, что бойфренд напал на девушку с ножом, нанеся ей 25 ранений. При этом преступление было совершено "на религиозной почве": рэп-исполнитель Давенпорт считал себя экзорцистом, а произошедшее - попыткой изгнать из подруги демона. По свидетельству очевидцев, убивая женщину, Ламар выкрикивал мракобесные лозунги.  

Преступление было совершено в августе 2015 года. В мае прошлого года рэпера стараниями адвокатов признали виновным в непредумышленном убийстве первой степени, переквалифицировав дело с более тяжелой статьи "умышленное убийство второй степени".

Уточнено, что Давенпорт еще в течение пяти лет после выхода из тюрьмы будет находиться под надзором полиции. 

И'Дина Хайн - ребенок приемной дочери Фримена и его первой жены.

Ранее сообщалось, что 81-летний Фримен оказался в эпицентре секс-скандала - его заподозрили в том числе в сексуальной связи с внучкой. На что Фримен очень разгневался.

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