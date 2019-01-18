Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена

В четверг в Нью-Йорке окружной прокурор Менхэттена вынес приговор "рэперу и экзорцисту" Ламару Давенпорту, убившему актрису И'Дину Хайнс, приемную внучку актера Моргана Фримена. Как сообщает TMZ, Девенпорт получил двадцать лет тюрьмы.

"Окружной прокурор Сайрус Вэнс-младший объявил, что 33-летний Ламар Давенпорт приговорен к двадцати годам тюрьмы за то, что, находясь под влиянием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу И'Дину Хайнс около своего дома в Вашингтон-Хайтсе", - сказано в официальном сообщении ведомства.

Известно, что бойфренд напал на девушку с ножом, нанеся ей 25 ранений. При этом преступление было совершено "на религиозной почве": рэп-исполнитель Давенпорт считал себя экзорцистом, а произошедшее - попыткой изгнать из подруги демона. По свидетельству очевидцев, убивая женщину, Ламар выкрикивал мракобесные лозунги.

Преступление было совершено в августе 2015 года. В мае прошлого года рэпера стараниями адвокатов признали виновным в непредумышленном убийстве первой степени, переквалифицировав дело с более тяжелой статьи "умышленное убийство второй степени".

Уточнено, что Давенпорт еще в течение пяти лет после выхода из тюрьмы будет находиться под надзором полиции.

И'Дина Хайн - ребенок приемной дочери Фримена и его первой жены.

Ранее сообщалось, что 81-летний Фримен оказался в эпицентре секс-скандала - его заподозрили в том числе в сексуальной связи с внучкой. На что Фримен очень разгневался.