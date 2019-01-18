"Современных" жуков обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет

Международная группа ученых обнаружила в бирманском янтаре пять крошечных доисторических жуков, угодивших в смоляную ловушку 99 миллионов лет назад.

Отчет об открытии опубликован на сайте Академии наук Китая. Исследование провела международная команда во главе с доктором Цаи Ченьяном из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ученые описали два новых вида жуков из семейства Clambidae. Они получили названия Acalyptomerus thayerae и Sphaerothorax uenoi.

Исследование крайне важно для понимания ранней эволюции. Clambidae - это небольшая группа мелких, длиной 0,7-2,0 мм, жуков, распространенных по всему миру. До сих пор было описано приблизительно 150 видов из пяти родов.

Два новых вида представлены пятью хорошо сохранившимися окаменелостями. Они были обнаружены в бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет. Оба вида морфологически очень близки к своим потомкам.

Так, Acalyptomerus thayerae (около 1,05-1,15 мм в длину) оказался близким родственником современного жука вида с A. herbertfranzi, встречающегося в Мезоамерике и Южной Америке.

А Sphaerothorax uenoi (длиной около 0,71 мм) оказался тесно связан с существующими по сей день видами Sphaerothorax, представители которых встречаются в лесах Австралии, Чили и Новой Зеландии.