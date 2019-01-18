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18.01.2019 14:00
Рубрика: Культура

"Современных" жуков обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: NIGPAS Фото: NIGPAS
Фото: NIGPAS

Международная группа ученых обнаружила в бирманском янтаре пять крошечных доисторических жуков, угодивших в смоляную ловушку 99 миллионов лет назад.

Отчет об открытии опубликован на сайте Академии наук Китая. Исследование провела международная команда во главе с доктором Цаи Ченьяном из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Фото: GM - Tell Edfu Project 2018
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Ученые описали два новых вида жуков из семейства Clambidae. Они получили названия Acalyptomerus thayerae и Sphaerothorax uenoi.

Исследование крайне важно для понимания ранней эволюции. Clambidae - это небольшая группа мелких, длиной 0,7-2,0 мм, жуков, распространенных по всему миру. До сих пор было описано приблизительно 150 видов из пяти родов.

Два новых вида представлены пятью хорошо сохранившимися окаменелостями. Они были обнаружены в бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет. Оба вида морфологически очень близки к своим потомкам.

Так, Acalyptomerus thayerae (около 1,05-1,15 мм в длину) оказался близким родственником современного жука вида с A. herbertfranzi, встречающегося в Мезоамерике и Южной Америке.

А Sphaerothorax uenoi (длиной около 0,71 мм) оказался тесно связан с существующими по сей день видами Sphaerothorax, представители которых встречаются в лесах Австралии, Чили и Новой Зеландии.

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