Филарет объявил себя патриархом всея Руси

Глава бывшего Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет (в миру - Михаил Денисенко) после того, как Константинополь снял с него анафему, вновь именует себя патриархом - и не только Киевским, но и всея Руси-Украины.

Именно так он подписал распоряжение, в котором благословил поминать себя на службах в Украинской православной церкви. Фотографию документа на свой странице в Facebook опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

В Русской православной церкви, которая не признает УПЦ и по-прежнему считает Филарета раскольником (именно за это его предали анафеме в 1997 году), уже прокомментировали эту ситуацию.

"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно - хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей галактики", - отметил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее президента Украины Петра Порошенко обвинили в незаконном присвоении звания "Героя Украины" патриарху Филарету, в миру - Михаилу Денисенко, который несет ответственность за раскол в украинском православии. Как оказалось, в соотвествии с уставом, который определяет присвоение геройского звания, президент не наделен правом самостоятельно принимать решение о награждении.