Почему увлекают туристов из СНГ горные склоны белорусских трасс

Проводить январские дни на заснеженных склонах белорусских курортных трасс готовы с каждым годом все больше поклонников лыжного отдыха из большинства стран Содружества. Вот и в наступившем году именно Силичи и Логойск возглавили рейтинг курортов стран СНГ для зимнего отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат".

Горнолыжные комплексы, расположенные буквально в часе езды от белоруской столицы, давно заработали на полные обороты и, как утверждают туристические фирмы, "гостеприимно встречают адептов лыж, тюбингов и сноубордов".

Местный ландшафт подкупает, прежде всего, гармонией природы и человека. Все спуски и трассы проектировались в этих местах с учетом экологических стандартов. А вырубка лесов, среди которых выделяются раритетные ели и вековые дубы, изначально была поставлена вне закона.

В горнолыжном комплексе "Силичи", например, всего три трассы протяженностью почти в тысячу метров, идеально вписываются в природный ландшафт. И столь же идеально подходят для скоростного спуска, а перепад высоты на них составляет сто метров.

Если погода, что случается иногда, не спешит щедро расписывать склоны местных вершин пуховым слоем белого покрывала, на трассах в работу включаются снежные пушки. Поэтому даже в плюсовую температуру, констатируют горнолыжники, состояние трассы - идеальное.

Знатоки зимних видов спорта полагают, что если пришла пора овладеть искусством катания на сноуборде, предпочтение следует отдавать посещению именно Силичей. А вот в соседнем Логойске для этого вида спорта уклона может оказаться недостаточно. Зато он привлекает начинающих почитателей зимнего отдыха и любителей эко-туризма из СНГ близостью расположения к Минску, безопасным катанием в отсутствие снежных лавин, своими пологими спусками и безупречным сервисом.

Кстати, рейтинг российского агентства составлен на основе интернет-опроса, проведенного к Всемирному дню снега. В топ-5 вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане. За Логойск и Силичи респонденты отдали 32% голосов, за Шымбулак в Казахстане - 23%, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане - 16%. Курорт Цахкадзор в Армении собрал 8% голосов, Каракол в Кыргызстане - 6%, Чимган в Узбекистане - 5%.

Остается только добавить, что Всемирный день снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января уже семь лет по инициативе Международной федерации лыжного спорта.