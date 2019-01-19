Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета

Школьник из Сибая Арслан Каипкулов выложил сегодня на своем канале YouTube сюжет о лайнере Ил-96-300, на котором обычно летает президент РФ Владимир Путин. Побывать на президентском самолете и снять о нем сюжет - это была заветная мечта ребенка, которая исполнилась 23 декабря.

В коротком сюжете, который длится менее трех минут ребенок рассказывает о том, как устроен лайнер, сравнивая его с квартирой. "Правда, очень большой и с необычной планировкой", - отмечает Арслан. Также мальчик посидел в командирском кресле и взял интервью у работников борта.

У Арслана пока 26 подписчиков, но после этого сюжета о секретном объекте, их количество, скорее всего, вырастет. Число просмотров видео школьника растет с каждой минутой.

Напомним, о мечте тяжелобольного Арслана Каипкулова Владимир Путин узнал на форуме добровольцев России.