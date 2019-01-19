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19.01.2019 19:52
Рубрика: Digital
Проект: Мечты сбываются

Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Школьник из Сибая Арслан Каипкулов выложил сегодня на своем канале YouTube сюжет о лайнере Ил-96-300, на котором обычно летает президент РФ Владимир Путин. Побывать на президентском самолете и снять о нем сюжет - это была заветная мечта ребенка, которая исполнилась 23 декабря.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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В коротком сюжете, который длится менее трех минут ребенок рассказывает о том, как устроен лайнер, сравнивая его с квартирой. "Правда, очень большой и с необычной планировкой", - отмечает Арслан. Также мальчик посидел в командирском кресле и взял интервью у работников борта.

У Арслана пока 26 подписчиков, но после этого сюжета о секретном объекте, их количество, скорее всего, вырастет. Число просмотров видео школьника растет с каждой минутой.

Напомним, о мечте тяжелобольного Арслана Каипкулова Владимир Путин узнал на форуме добровольцев России.

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