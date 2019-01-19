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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму приняли предложение Меркель по Керченскому проливу

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Крыму ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель направить в Керченский пролив экспертов для оценки ситуации. Крыму нечего скрывать, и специалисты подтвердят соблюдение всех норм международного права, сообщил депутат парламента Крыма Юрий Гемпель.

Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России

- Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива, - цитирует парламентария РИА Новости. При этом уверенности в объективности немецких экспертов нет, добавил Гемпель.

Ситуация вокруг Керченского пролива стала широко обсуждаться после инцидента 25 ноября. Украинские корабли нарушили границу России и вошли в территориальные воды РФ. Требования пограничников они не исполнили, в результате были задержаны за незаконное пересечение границы. Россия назвала инцидент провокацией, а на Украине было введено военное положение.

Во время саммита G20 в Аргентине Меркель предложила Владимиру Путину направить в Керченский пролив экспертов. Как сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, президент России ответил согласием.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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