Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса

Президент Дональд Трамп намерен предложить Демократической партии компромисс для завершения бюджетного кризиса и возобновления работы правительства, сообщает портал Axios.

По сведениям источника издания, Трамп не намерен отказываться от своего требования выделить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Однако взамен он предложит демократам изменения в закон об иммигрантах (BRIDGE). Речь идет о расширении прав детей-иммигрантов, а также лиц, находящихся под временной защитой американских властей.

Между тем приостановка работы правительства (шатдаун) длится уже 29 дней, что составляет своеобразный рекорд для США. В период президентства Билла Клинтона шатдаун продолжался 21 день.