Новости

Настя Рыбка задержана на 72 часа 22:19
Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса 22:13
СМИ раскритиковали Джорджа Буша-младшего за пиар на фоне шатдауна 21:58
Захарова ждет от Чубайса ответа, "как ваучер члена кабинета" 21:42
Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды 20:56
Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета 19:52
Латвийский полицейский мечтал заработать миллиард евро на кокаине 19:29
Авиадебоширку с рейса Москва-Дубай привлекли к ответственности 19:20
Снегопады в США привели к отмене более 6 тысяч рейсов 19:14
Филарет объявил себя патриархом всея Руси 19:09
Мастер-шоу КХЛ выиграла команда дивизиона Чернышева 18:45
В Москве строители нашли семь снарядов времен войны 18:41
Вышел трейлер digital-триллера "Операция "Колибри" 18:40
Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе КМ в Эстонии 18:37
Сноубордистка Соболева завоевала "серебро" на этапе КМ в Словении 18:33
Россиянки стали пятыми в эстафете на этапе КМ по биатлону 18:28
Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети 18:22
В многоэтажке в Архангельске произошел хлопок газа 18:20
В Гданьске простились с трагически погибшим мэром Павлом Адамовичем 18:13
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом 18:00
Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos 17:58
Новый "Человек-паук" установил рекорд еще до премьеры 17:45
Недвижимость на 5 млн кв. м построят в "Большом Сити" в Москве 17:35
На МКАД перестроят девять развязок 17:30
В Британии зафиксировано 120 случаев опасного сближения дронов с самолетами 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
19.01.2019 22:13
Рубрика: В мире

Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп намерен предложить Демократической партии компромисс для завершения бюджетного кризиса и возобновления работы правительства, сообщает портал Axios.

СМИ раскритиковали Джорджа Буша-младшего за пиар на фоне шатдауна

По сведениям источника издания, Трамп не намерен отказываться от своего требования выделить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Однако взамен он предложит демократам изменения в закон об иммигрантах (BRIDGE). Речь идет о расширении прав детей-иммигрантов, а также лиц, находящихся под временной защитой американских властей.

Между тем приостановка работы правительства (шатдаун) длится уже 29 дней, что составляет своеобразный рекорд для США. В период президентства Билла Клинтона шатдаун продолжался 21 день.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин окунулся в прорубь на Крещение
Филарет объявил себя патриархом всея Руси
Стали известны детали экстренного обращения Трампа к нации
Минсельхоз: Ценовая ситуация в отношении продуктов стабильная
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике выросло до 66 человек