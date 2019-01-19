Захарова ждет от Чубайса ответа, "как ваучер члена кабинета"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала руководителя госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса к дискуссии, прокомментировав недавние острые заявления топ-менеджера.

Напомним, на экспертной дискуссии "Повышение энергоэффективности как приоритет развития экономики России", прошедшей в рамках Х Гайдаровского форума, Чубайс заявил, что россияне платят меньше за электричество, чем в других странах, и не экономят ценный ресурс. После того, как выступление вызвало бурную реакцию в СМИ и соцсетях, главе Роснано пришлось вновь вернуться к этой теме. В частности, на сайте "Эха Москвы" была опубликована колонка Чубайса под заголовком "Следите за руками".

"Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?" - обратилась Захарова в Чубайсу на своей странице в Facebook. И отдельно прокомментировала цитату: "Россия - страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно".

Во-первых, отметила Захарова, Россия - богатейшая страна. Во-вторых, "почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее", добавила она.

"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - оригинально завершила свой пост Захарова.

Напомним, Анатолий Чубайс в 1991 году стал председателем государственного комитета России по управлению госимуществом, в 1996-м возглавил администрацию президента, в 1997-м - министерство финансов. Кроме того, с 1 июня 1992 года по 5 ноября 1994-го был вице-премьером правительства России, а затем до 16 января 1996-го и с 7 марта 1997-го по 23 марта 1998-го - первым зампредседателя кабмина. Ваучером в России в 1992—1994 годы называли приватизационный чек, который власти выдавали гражданам для обмена на активы приватизируемых предприятий.