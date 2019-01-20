Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76 человек

До 76 человек увеличилось число погибших от взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго. Более 70 человек получили травмы различной степени тяжести.

Мощный взрыв прогремел в пятницу в 18:50 по местному времени на крупном трубопроводе Туспан-Тула в муниципалитете Тлауэлипан, штат Идальго, когда местные жители незаконно воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex, в чьем ведении находится трубопровод, подтвердила, что причиной взрыва стала незаконная врезка.

Как сообщает El Pais, взрыв произошел через два часа после того, как власти обнаружили утечку в трубопроводе. За это время со всего муниципалитета с населением около 20000 человек к месту врезки сбежалось около 600-800 человек. Они поспешили воспользоваться утечкой и наполнить подвернувшиеся под руку емкости.

Еще до взрыва на место ЧП прибыло всего 25 солдат мексиканской армии, которые, по словам губернатора штата Идальго Омара Файада, попытались убедить собравшихся отойти на безопасное расстояние. Однако собравшихся было слишком много, военных почти никто не послушал, люди продолжили заполнять пустые канистры и бидоны бесплатным горючим. На данный момент неизвестно, почему к месту утечки не было стянуто больше военных.

Незаконное подключение к магистральным трубопроводам является настоящей проблемой Мексики. Например, в прошлом году компания Pemex сообщала о 12500 случаев кражи топлива. В этой связи с начала года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в прошлом декабре, запустил новую программу по борьбе с хищениями бензина. Так, для борьбы с незаконными врезками власти страны останавливали прокачку топлива по нескольким трубопроводам. Для доставки топлива использовались преимущественно цистерны. В итоге подобные меры привели к перебоям с поставками бензина на АЗС.

Нововведением стало и развертывание войск на всех нефтеперерабатывающих заводах и стратегических объекта системы транспортировки. Всего под охрану взяты 6000 километров трубопроводов общей сети трубопроводов Мексики, чья длина составляет примерно 54000 километров. В этих целях задействовано около 5000 солдат. При этом Лопес Обрадор, наделив армию полномочиями по охране трубопроводов, запретил военным принимать участие в каких бы то ни было столкновениях с населением. По-видимому, такое распоряжение и стало одной из основных причин пассивного поведения военных, прибывших к месту трагедии в Тлауэлипане.