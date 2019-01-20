Российский актер и певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде

Российский певец, автор песен, телеведущий и актер Марк Тишман пострадал в дорожном происшествии в Таиланде, где отдыхал после новогодних праздников.

Про инцидент 39-летний артист сообщил поклонникам через свой Instagram, где по крепнущей в последнее время традиции разместил фото из больничной палаты - с капельницей.

"Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду", - обнадежил Марк. Проанализировав ситуацию, он предположил: всё неспроста.

"Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать", - философствует артист.

Далее обещая, что ни о каких отменах концертов речи нет: 1 февраля Тишман выйдет на сцену Большого Зала Консерватории в концерте-посвящении Георгию Гараняну "Золотые мелодии джаза", а 8 марта у него - сольник в Москве.

В комментариях - поддержка и пожелания скорейшего выздоровления.

Марк Тишман родился в 1979 году в Махачкале. В 2007-м занял второе место в телевизионном музыкальном проекте "Фабрика Звезд-7". Лауреат фестивалей "Новые песни о главном", Песня года-2007, премии "Золотая шарманка" в 2009-м, победитель шоу Первого канала "Две звезды-3". Четыре года подряд входил в список "Сто самых красивых людей Москвы".

Снялся в сериалах "Повтори!", "Дар Божий", "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований", "Слава Богу, ты пришел!", работал на российском дубляже мультфильма "Гадкий я", озвучив суперзлодея Вектора (в оригинале говорящего голосом Джейсона Сигела).

Ранее сообщалось о госпитализации во Франции певицы Дианы Арбениной с сердечным приступом. Вскоре артистку выписали.