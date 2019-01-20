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20.01.2019 19:53
Рубрика: В мире

Сирийская ПВО сорвала атаку Израиля на аэропорт Дювали

Текст: Юрий Гаврилов
Российские военные подтвердили, что в воскресенье, 20 января, подразделения ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, выпущенных по объектам, расположенным на окраине Дамаска.
Фото: REUTERS/Amir Cohen Фото: REUTERS/Amir Cohen
Фото: REUTERS/Amir Cohen

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что атаку со стороны Средиземного моря осуществляли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Их пилоты наносили удар из акватории Средиземного моря, но поставленной цели не достигли. Расчетам зенитных ракетных комплексов российского производства удалось сбить семь израильских авиационных управляемых ракет. В отражении атаки на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска сирийцы использовали системы ПВО "Панцирь" и "Бук". "Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет", - процитировал ТАСС сообщение российского оборонного центра. "Наши системы противовоздушной обороны эффективно отреагировали на воздушную атаку Израиля, направленную против южного региона, и воспрепятствовали достижению любой из его целей", - заявили в минобороны Сирии.

От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

Стоит иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась разрушенной. Ситуация стала улучшаться только в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения контроля армии Асада над многими районами страны. В феврале прошлого года при попытке израильского налета на авиабазу T4 зенитной ракетой удалось сбить истребитель F-16I Sufa. Это стало первой с 1983 года официально признанной Тель-Авивом потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами США, Франции и Великобритании. В итоге из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

Однако в сентябре сирийский комплекс С-200 при отражении налета израильской авиации по ошибке сбил российский самолет радиотехнической разведки Ил-20. Израильские пилоты при нанесении удара прикрылись самолетом ВКС РФ. После чего Россия поставила сирийской армии современные комплексы С-300.

К процессу примирения в Сирии присоединились 2,5 тысячи населенных пунктов

Сейчас система ПВО Сирии представляют собой смесь устаревших и современных систем. Это и новые комплексы "Панцирь-С1", и выпускаемые еще в СССР зенитки С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"). А также системы ПВО "Квадрат", "Бук"- М2Э и С-200. Основные силы и средства ПВО Сирии сконцентрированы под Дамаском, на побережье страны и в районе города Хомс.

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