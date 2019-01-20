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20.01.2019 16:07
Рубрика: В мире

Трамп и оппозиция не договорились по прекращению шатдауна

Текст: Игорь Дунаевский
Президент Дональд Трамп и демократы в конгрессе США обменялись предложениями по прекращению рекордного по продолжительности шатдауна (англ. "government shutdown") - приостановке работы правительства. Но компромисса на горизонте так и не видно.
Фото: REUTERS/Yuri Gripas Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Глава государства обратился к нации и настоял на своем требовании выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а в качестве уступки предложил демократам одобрить на 3 года закон о правовой защите от депортации детей нелегальных мигрантов. Ранее администрация Дональда Трампа отказывалась продлевать действие этого закона. Эксперты предполагали, что хозяин Белого дома может пойти на введение чрезвычайного положения на южной границе, что дало бы ему полномочия в обход конгресса использовать средства из уже одобренного бюджета Пентагона для строительства стены. Но пока до этого не дошло.

Фото: iStock
Во время "шатдауна" госслужащие США смогут бесплатно ходить в театр

Поддерживающие Трампа республиканцы намерены выставить его инициативу на обсуждение в сенате, где они обладают большинством голосов. Но оппозиция отбила мяч еще до того, как президент его запустил. За полчаса до обращения президента спикер нижней палаты Нэнси Пелози назвала его предложения "сборкой ранее отвергнутых инициатив, неприемлемых по отдельности и в целом". Аналогичный отказ озвучил и глава демократической фракции в сенате Чак Шумер. Демократы требуют от Трампа подписать документ о возобновлении работы правительства без требований по стене.

По данным телеканала CNN, контролирующие нижнюю палату демократы собираются со своей стороны вынести на голосование предложения по обеспечению безопасности на границе с Мексикой, в том числе выделить дополнительно около 1 миллиарда долларов на эти цели. Но категорически отказываются рассматривать вопрос о строительстве стены. Оппозиция считает идею заграждения неэффективной. Как отмечает телеканал, для Трампа вопрос стены - дело принципа, а потому инициатива демократов шансов пройти дальше не имеет.

Таким образом, пока ни одна из инициатив всерьез не претендует на роль компромисса. Спустя месяц после начала шатдауна стороны ни на сантиметр не сдвинулись по направлению к консенсусу, продолжая свалить вину за остановку работы правительства друг на друга.

Между тем, ситуация для госслужащих, не получающих зарплату, становится все более болезненной. Как отмечает пресса, без этого им, например, неоткуда брать деньги на выплаты по кредитам, что повлечет за собой штрафные санкции со стороны банков. В сложившемся в США жизненном укладе расходы, как правило, расписаны до цента и свободных денег на руках остается не так много. Так, пару лет назад один из соцопросов выявил, что примерно половина (47 процентов) американцев не имеет в заначке суммы в 400 долларов на покрытие экстренных расходов, если бы таковые вдруг возникли.

Фото: iStock
В США из-за "шатдауна" без зарплаты остались авиадиспетчеры

Но пока политики не решают проблему, а упражняются в картинных жестах. Бывший президент Джордж Буш-младший в пятницу за свой счет принес шесть коробок с пиццей для своих охранников (первым лицам по закону положена пожизненная охрана Секретной Службы США - прим. "РГ"). Щедро, но сомнительное утешение для сотрудников этого ведомства, оставшихся без зарплаты из-за кризиса. Поблагодарив всех федеральных служащих, которые продолжают работать, он призвал лидеров с обеих сторон прийти к компромиссу.

На минувшей неделе президент Дональд Трамп в Белом доме принимал одну из команд американского футбола. Поскольку средства на организацию таких мероприятий сейчас не выделяются, глава государства за свой счет заказал еду из американских сетей фаст-фуд. Пиццу, бургеры и картошку фри прямо в упаковках выложили на серебряные подносы и подали гостям.

Как отмечает газета The New York Times, через пару недель могут приостановить работу суды федерального уровня, поскольку будут заморожены зарплаты судьям и другим сотрудникам системы.

Наконец, чем дальше, тем более негативное влияние штадаун оказывает на экономику США. Парадоксально, но, согласно оценкам экспертов, убытки от приостановки работы правительства, вероятно, уже превысили ту сумму в 5,7 миллиарда долларов, о которой спорят Дональд Трамп и его оппоненты.

В мире США Дональд Трамп
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