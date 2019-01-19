СМИ раскритиковали Джорджа Буша-младшего за пиар на фоне шатдауна

Экс-президент США Джордж Буш-младший организовал непреднамеренный пиар на приостановке работы правительства - так называемом шатдауне. Политик сыграл роль "хорошего парня", угостив пиццей сотрудников Секретной службы, которые его охраняют, сообщает газета The Washington Post.

"Лора Буш и я благодарны сотрудникам Секретной службы и тысячам федеральных служащих, которые усердно работают для нашей страны без зарплаты. И мы благодарим сограждан, которые их поддерживают", - написал бывший президент в Instagram.

По всей вероятности, охранники Джорджа Буша-младшего не голодают. Судя по подписи в соцсети, он раскошелился на шесть порций пиццы. При этом экс-глава Белого дома, которого недолюбливают в партии, не преминул выступить в роли миротворца. "Пришло время лидерам обеих сторон отложить политику в сторону, собраться вместе и положить конец приостановке работы правительства", - гласит подпись под фотографией с доставкой пиццы.

"Выступление" Джорджа Буша-младшего произошло на фоне самого длинного в истории США шатдауна, который достиг уже 29 дней. Администрация Трампа не может договориться о выделении Конгрессом 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы, доминирующие в палате представителей, предлагают на эти цели 1,3 миллиарда.

В результате шатдауна около шести тысяч сотрудников Секретной службы, которые входят в число 800 тысяч федеральных служащих, не получают зарплату. Пресс-секретарь ведомства, Кэтрин Милхун сказала, что более 85 процентов агентов отчитываются о работе каждый день.

Между тем стало известно об экстренном заявлении Трампа перед нацией. По данным CNN, президент не намерен уступать, и будет настаивать на строительстве стены на мексиканской границе.