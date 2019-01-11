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11.01.2019 19:54
Рубрика: В мире

В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату

Текст: Юрий Когалов

Из-за приостановки работы части госучреждений в США около 800 тысяч чиновников не получили сегодня полагающуюся им зарплату. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото: AP Photo/Gregory Bull
Сенатор Грэм призвал Трампа ввести режим ЧП для финансирования стены

Также отмечается, что около половины федеральных госслужащих продолжают выполнять свои обязанности после объявленного президентом Дональдом Трампом "шатдауна" (остальные отправлены в принудительный отпуск). Работа правительства была приостановлена три недели назад из-за конфликта между американским лидером и его оппонентами-демократами по бюджету на 2019 финансовый год, в который администрация Трампа требует включить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Вашингтон близок к тому, чтобы установить рекорд по самому длительному "шатдауну" в истории страны. Пока стороны ни на сантиметр не сдвинулись по направлению к консенсусу и не желают менять исходную позицию. Вместо этого Трамп и его оппоненты пытаются свалить вину друг на друга и борются за симпатии американской общественности, от симпатий которой во многим и будет зависеть, какая из сторон дрогнет и пойдет на уступки.

Трампу уже поступили предложения объявить чрезвычайное положение в стране для получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Президент со своей стороны отметил, что может принять такое решение в течение нескольких дней, однако точных дат не назвал.

Из-за кризиса Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

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