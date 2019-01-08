Трамп выступит с обращением касательно стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации в связи с приостановкой работы федерального правительства, бюджет которого не был согласован из-за споров президента и Демократической партии вокруг строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе. Во вторник в 21:00 (в среду 05:00 мск)", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета. Администрация Трампа требует в ультимативном порядке включить в основной финансовый документ средства на сооружение заграждения на границе с Мексикой. Со своей стороны, демократы утверждают, что не пойдут на выделение денег из казны.

По оценкам экспертов, Трамп просит выделить 5,6 миллиарда долларов на возведение стены. Это небольшие средства в сравнении с тем, что внутренняя задолженность выросла за время президентства Трампа на 1,9 триллиона долларов. Однако для президента этот вопрос является принципиальным. Сокращение миграции стало важным элементом избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.