Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп не едет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Причиной стали разногласия американского руководителя с лидерами Демократической партии, которые отказываются одобрить его проект возведения стены на американо-мексиканской границе.

"Из-за непримиримости демократов по вопросу приграничной безопасности, а также в связи с чрезвычайной важностью безопасности нашей нации я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в Давос", - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. Глава американского государства при этом извинился за невозможность участвовать в мероприятии.

Напомним, что в США продолжает действовать так называемый шатдаун - вынужденная приостановка работы местного правительства. Причиной стал конфликт президента Трампа с демократами вокруг бюджета на 2019 финансовый год.

Оппозиция не желает соглашаться с необходимостью финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Стороны пока не смогли прийти к компромиссному решению. Ситуация принимает все более серьезный оборот.