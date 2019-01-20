Украинский актер Зеленский рассказал о планах выйти из бизнеса в России

Актер Владимир Зеленский, объявивший о планах участия в выборах президента Украины в текущем году, заявил о намерении избавиться от бизнеса в России. Как сообщает "Украинская правда", Зеленский собирается выйти из состава зарегистрированной на Кипре компании, которая является владельцем трех компаний в РФ.

Ранее журналисты опубликовали информацию, по которой выяснилось, что кипрская Green Family LTD является соучредителем компании "Квартал 95" и владеет тремя компаниями в России. Зеленский сообщил, что намерен оформить это в ближайшее время.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно результатам социологических исследований, Зеленский занимает второе место в рейтинге претендентов, за которых готовы проголосовать граждане Украины. На первой строчке обычно фигурирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.