Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Один автомобиль за год. Как Украина убила свой автопром 19.01.2019
Kia Rio: за что россияне полюбили корейский "бюджетник" 19.01.2019
Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы 19.01.2019
Volvo заменит V40 новым кроссовером 18.01.2019
20.01.2019 10:25
Рубрика: Видео

Видео: как далеко машина может проехать с неприкрученным колесом

Текст: Вадим Давыденко

Жгучий тяга к рискованным автоэкспериментам знакома не только безбашенным русским механикам. Зарубежные естествоиспытатели нет-нет да радуют нас задорными видео в жанре "ни в коем случае не повторяйте, смертельно опасно".

На этот раз энтузиасты-голландцы из сообщества Master Milo попытались опытным путем узнать, сколько же нужно болтов, чтобы колесо не отвалилось у вас на ходу, и что делать, если всё-таки отвалилось. Для экспериментов, 

Фото: скриншот с www.youtube.com
Что будет, если в двигатель засыпать порох и запустить мотор

Оказалось, что для того, чтобы колесо открутилось, а машина весело кувыркнулась в кювет, просто ослабить все четыре болта и поехать по разбитой проселочной дороге - еще недостаточно. Парням пришлось изрядно попотеть. Спойлер: даже с полностью выкрученными, еле держащимися болтами Opel проехал еще целых 8 километров.

Разумеется, не стоит воспринимать это видео как руководство к действию и повторять этот опыт в условиях российского бездорожья. Фундаментальная наука ждет от нас новых открытий, а не повторения старых.

Видео: житель Норильска закопал автомобиль в снег
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
#видео #авто