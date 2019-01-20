Видео: как далеко машина может проехать с неприкрученным колесом

Жгучий тяга к рискованным автоэкспериментам знакома не только безбашенным русским механикам. Зарубежные естествоиспытатели нет-нет да радуют нас задорными видео в жанре "ни в коем случае не повторяйте, смертельно опасно".

На этот раз энтузиасты-голландцы из сообщества Master Milo попытались опытным путем узнать, сколько же нужно болтов, чтобы колесо не отвалилось у вас на ходу, и что делать, если всё-таки отвалилось. Для экспериментов,

Оказалось, что для того, чтобы колесо открутилось, а машина весело кувыркнулась в кювет, просто ослабить все четыре болта и поехать по разбитой проселочной дороге - еще недостаточно. Парням пришлось изрядно попотеть. Спойлер: даже с полностью выкрученными, еле держащимися болтами Opel проехал еще целых 8 километров.

Разумеется, не стоит воспринимать это видео как руководство к действию и повторять этот опыт в условиях российского бездорожья. Фундаментальная наука ждет от нас новых открытий, а не повторения старых.