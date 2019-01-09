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10.01.2019 18:08
Рубрика: Видео

Поможет ли "Жигулю" третий двигатель

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.ru Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Нужна ли собаке пятая нога - вопрос в России хорошо изученный, и ответ на него дан давно и бесповоротно: спасибо, не надо. А машине - второй двигатель? А третий?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А вот здесь не торопитесь с ответом, потому что мастера-естествоиспытатели из сообщества "Гараж 54" что-то там уже намудрили: отпилили, переставили и приварили. Опыты проводили над старым "Жигулем", который и так уже настрадался в ДТП, а уж после того, что с ним сделали в рамках экспериментов, он в следующей жизни точно переродится итальянским спорткаром.

Второй двигатель, как вы помните, поставили еще перед Новым годом, и всё равно получившийся автомонстр показался изобретателям недостаточно громоздким и уродливым. Даешь третий движок, а к нему - второй дополнительный стартер! Ну и на задний мост поставили сдвоенные колеса, чтобы веселее было загребать сибирский снег на такой габаритной и тяжелой машине.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Тест-драйв прошел на ура: суммарные четыре литра объема двигателей и 12 цилиндров это вам не шутка. Машина рвется вперед, словно гоголевская птица-тройка.

Даже непомерно длинная передняя часть машины стала казаться не такой уж и некрасивой. Пожалуй, стоит задуматься над длинным хромированным капотом над всеми тремя движками и винтажным салоном из кожи и мореного дуба. Водителя можно одеть в кожаную негнущуюся тужурку и огромные лупоглазые очки, а пассажиров - в смокинги и коктейльные платья. Вези нас в оперу, Пьер, голубчик, нужно успеть на арию Радамеса!

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