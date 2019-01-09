Поможет ли "Жигулю" третий двигатель

Нужна ли собаке пятая нога - вопрос в России хорошо изученный, и ответ на него дан давно и бесповоротно: спасибо, не надо. А машине - второй двигатель? А третий?

А вот здесь не торопитесь с ответом, потому что мастера-естествоиспытатели из сообщества "Гараж 54" что-то там уже намудрили: отпилили, переставили и приварили. Опыты проводили над старым "Жигулем", который и так уже настрадался в ДТП, а уж после того, что с ним сделали в рамках экспериментов, он в следующей жизни точно переродится итальянским спорткаром.

Второй двигатель, как вы помните, поставили еще перед Новым годом, и всё равно получившийся автомонстр показался изобретателям недостаточно громоздким и уродливым. Даешь третий движок, а к нему - второй дополнительный стартер! Ну и на задний мост поставили сдвоенные колеса, чтобы веселее было загребать сибирский снег на такой габаритной и тяжелой машине.

Тест-драйв прошел на ура: суммарные четыре литра объема двигателей и 12 цилиндров это вам не шутка. Машина рвется вперед, словно гоголевская птица-тройка.

Даже непомерно длинная передняя часть машины стала казаться не такой уж и некрасивой. Пожалуй, стоит задуматься над длинным хромированным капотом над всеми тремя движками и винтажным салоном из кожи и мореного дуба. Водителя можно одеть в кожаную негнущуюся тужурку и огромные лупоглазые очки, а пассажиров - в смокинги и коктейльные платья. Вези нас в оперу, Пьер, голубчик, нужно успеть на арию Радамеса!