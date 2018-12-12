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12.12.2018 09:20
Рубрика: Видео

Эксперимент: блогеры поставили четыре карбюратора в "Жигули"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Вместо сердца пламенный мотор - уже старо и немодно. Модно - два двигателя вместо одного, сварные цепи вместо колес и подсолнечное масло вместо бензина.

Фото: скриншот с www.yotube.com
Как поедет "Жигуль", если на него поставить второй руль

Ну а раз эти безумные эксперименты удались, то почему бы не попробовать поставить на "Жигуль" четыре карбюратора вместо одного? И, раз уже начали креативить, то почему бы не установить мотоциклетные вместо автомобильного. И японские вместо отечественного, заводского.

Попробовали. Как оно получилось - смотрите на видео. В общем и целом, опыт можно признать удачным - двигатель мгновенно набирает до 8 тысяч оборотов и рвется на старт.

Но, как признали сами "левши"-рационализаторы, остался нерешенным вопрос с подачей воздуха и тут-то многочисленные фанаты сообщества "Гараж 54" проявили чисто российскую, с изрядной долей цинизма, изобретательность.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Из более-менее безобидных советов - подключить через прикуриватель компрессор для подкачки шин и с него организовать поддув или компьютерный вентилятор  или бытовой пылесос в режиме выдува.

Какую-то из идей наверняка удастся реализовать, а это значит, что отечественный автопром стоит на пороге грандиозного технического прорыва.

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#видео #Lada #авто